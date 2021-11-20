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‘Mavi Marmara’ gemisi satışa çıkarıldı

Gazze’ye insani yardım taşırken 2010 yılında saldırıya uğrayan ‘Anatolian’ isimli Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

Ekonomi 20.11.2021, 23:08
‘Mavi Marmara’ gemisi satışa çıkarıldı

Gazze’ye insani yardım taşırken 2010 yılında saldırıya uğrayan ‘Anatolian’ isimli Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle satışa çıkarıldı.

Gazze’ye insanı yardım taşırken, İsrail tarafından 2010 yılında saldırıya uğrayan Mavi Marmara gemisi, 3 milyon 888 bin lira bedelle açık artırmaya konuldu. Anadolu 3’üncü İcra Dairesi tarafından yayınlanan açık artırma ilanında, Mavi Deniz Taşımacılığına ait geminin 93 metre boyunda, 15,80 metre eninde olduğu belirtildi. Eski ismi ‘Mavi Marmara’ olan ‘Anatolian’ isimli yük gemisinin şerh kaydında ipotek ve haciz olması nedeniyle satışa çıkarıldığı kaydedildiği ilanda, geminin Somali’nin Başkenti Mogadişu Limanı’nda bulunduğu, sigorta değerinin 2 milyon dolar olduğu, geminin seyir, haberleşme ve diğer can emniyet koruma gibi ekipmanlarının faal halde olduğu aktarıldı.

‘Gemiden saldırıya dair izlet mevcut’

İlanda, geminin deniz haydutları tarafından saldırıya uğradığı belirtilirken, gemide bulunan silahlı muhafızların karşılık verdiği, buna rağmen saldırının hem füze hem de mermi atılarak devam ettiği, askeri muhafız gemilerinin yetişmesi ile saldırının sona erdiği anlatıldı. Bu sebeple satışa konu gemide saldırıya dair izler mevcut olduğu, geminin fiziksel kondisyonunun orta derece olduğu, yakıt ikmali, kumanya ikmali yapılması sertifikalarının yenilenmesi ve personel ile donatılması durumunda kendi imkanları ile seyir yapılabilecek durumda olduğu, Türkiye’ye getirilme masrafının 320 bin 220 dolar olduğu vurgulandı.

Gazze’ye insani yardım taşıyan ‘Mavi Marmara’ gemisi, 31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail tarafından saldırıya uğramıştı. Saldırıda 10 kişi hayatını kaybederken, 50’den fazla kişi ise yaralanmıştı. Olaydan yaklaşık 6 yıl sonra İsrail, saldırıda hayatını kaybedenlerin ailelerine 20 milyon dolar tazminat ödemişti.

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