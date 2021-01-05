banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
Otomobil fiyatlarında ilk kez düşüş var
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
İstanbul'a ne zaman kar yağacak?
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Hemşire Covid-19 aşısı olduktan 2 gün sonra öldü
Araç muayene ücretleri belirlendi
Araç muayene ücretleri belirlendi

MAVİ DALGA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

ÜNLÜ & Co'mment: “ Mavi dalga gerçekleşecek mi?” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 05.01.2021, 12:39
13
MAVİ DALGA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde iki senatörlük koltuğu için verilen yarışta tarafların %50’lik oy oranına ulaşılamaması nedeniyle Georgia’da bugün ikinci tur seçime gidilecek. Eyalette geride kalan 20 yılda Demokrat bir senatör seçilmedi. Ancak başkanlık yarışında Biden’ın az farkla da olsa eyalette seçimi kazanmış olması bu yönde ihtimal yaratıyor. Kaldı ki, son anketler de bu yöndeki olasılığın canlı olduğuna işaret ediyor. Demokratların seçimi önde bitirmesi durumunda 100 üyesi bulunan Senato’da her iki partinin de 50 sandalyesi olacak. Ancak böyle bir durumda başkan yardımcısı da eşitliği bozmak için oy kullanabildiğinden Senato’nun (ve dolayısıyla da Kongre’nin) kontrolü Demokratlara geçmiş olacak. Seçimin piyasa açısından ima ettiklerine gelince, Demokratların üstünlüğü ile sonra erecek seçim Biden’ın çok daha rahat ve hızlı bir şekilde karar almasına olanak sağlayacağı gibi yeni teşvik paketi beklentilerini destekleyeceği için dolar üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yukarı yönlü eğilimini yeni yıla taşıyor. 2020 yılını %30’a yakın değer kazanımı ile tamamlayan BIST-100 endeksi yeni yıla da iyimser bir başlangıç yaptı. Öyle ki, BIST-100 endeksi %1,27 değer kazandığı yılın ilk işlem gününü 1495 puan seviyesinde tamamladı. Hafta başında da dikkat çektiğimiz gibi teknik açıdan baktığımızda gerek TL gerekse dolar bazındaki göstergelerin artık 1500 puan seviyesinin üzerindeki rakamlara işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede endekste yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Günlük bazda baktığımızda ise yurtdışındaki ivme kaybının Borsa İstanbul’u negatif etkileyebilecek bir risk olarak öne çıktığını söyleyebiliriz.

 
 

EUR/USD direnç bölgesini zorluyor. Doların bugünkü Georgia seçimi öncesinde küresel ölçekte baskı altında kalması paritenin de yukarı yönlü denemeler yapmasını kolaylaştırıyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında ise paritenin görünümünde şimdilik anlamlı bir farklılık görmüyoruz. Öyle ki, önemli bir seviye olarak gördüğümüz 1,23’ün üzeri test ediliyor olsa da bu bölge henüz net bir şekilde kırılmış değil. Birkaç gün 1,23’ün üzerinde kapanış yapılması ise kısa vadeli görünümün iyileşmesine katkı sağlayabilir. Bunun ne derece mümkün olduğunu ise bugünkü seçim sonuçları belirleyebilir. Seçimden Demokratların üstünlük ile ayrılması durumunda dolar üzerinde oluşması muhtemel baskı paritede daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. Kaldı ki 1,23’ün geride bırakılmasının 1,25 seviyesini bir sonraki hedef haline getirebileceğini düşünüyoruz.

TL enflasyona önemli bir tepki vermedi. Aralık ayında TÜFE %1 civarında şekillenen piyasa beklentisini aşarak %1,25 oranında artış gösterdi. Böylece 12 aylık TÜFE %14,03 seviyesinden %14,60 seviyesine yükselmiş oldu. 2021 yılının ilk aylarında ise enflasyonun yukarı yönlü eğilimini koruyacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada Nisan ayında 12 aylık rakamın %15 civarına ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. 2021 sonunda ise %12-13 bandında bir enflasyon görmeyi bekliyoruz. Bugün Georgia seçimlerinden sonra dolar üzerindeki baskının artması USD/TL’nin yeniden 7,30’a yaklaşmasını sağlayabilir. 7,30 seviyesi aşağı yönlü geçilmedikçe kurda bir süre 7,30-7,50 bandında yatay bir seyir görmeyi bekliyoruz.
 
 

Altın kazanımlarını koruyor. Dolar endeksi üzerindeki baskının devam etmesiyle dolar endeksinin Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelere gerilemiş olması değerli metallerin yıla güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Öyle ki altının ons fiyatı teknik açıdan önemli bir nokta olarak gördüğümüz 1910 doları aşmış durumda. Bu seviyenin üzerine kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin korunacağını tahmin ediyoruz. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yukarıda 1965 dolar seviyesini ise ilk hedef olarak görüyoruz. Öte yandan bugün Georgia’daki seçimi Demokratların önde bitirmesi durumunda dolar üzerinde artması muhtemel baskının da altın fiyatlarını desteklemesini bekleriz.
 

Yorumlar (0)
banner429
15°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 15 31
2. Alanyaspor 16 30
3. Galatasaray 15 30
4. Fenerbahçe 15 29
5. Gaziantep FK 15 28
6. Hatayspor 15 27
7. Trabzonspor 16 23
8. Karagümrük 15 21
9. Malatyaspor 15 20
10. Rizespor 15 20
11. Göztepe 15 19
12. Konyaspor 15 19
13. Kasımpaşa 16 19
14. Sivasspor 15 18
15. Antalyaspor 16 18
16. Başakşehir 15 16
17. Gençlerbirliği 15 16
18. Ankaragücü 15 15
19. Denizlispor 15 13
20. Erzurumspor 16 13
21. Kayserispor 15 10
Takımlar O P
1. Giresunspor 17 35
2. Samsunspor 17 33
3. Altay 17 32
4. Adana Demirspor 17 31
5. İstanbulspor 16 31
6. Tuzlaspor 17 30
7. Ankara Keçiörengücü 17 28
8. Altınordu 17 28
9. Bursaspor 17 27
10. Bandırmaspor 17 24
11. Ümraniye 17 20
12. Boluspor 17 19
13. Balıkesirspor 16 16
14. Menemen Belediyespor 17 16
15. Adanaspor 15 15
16. Akhisar Bld.Spor 16 13
17. Ankaraspor 16 9
18. Eskişehirspor 17 3
Takımlar O P
1. Liverpool 16 33
2. M. United 16 33
3. Leicester City 17 32
4. Tottenham 16 29
5. Man City 15 29
6. Everton 16 29
7. Aston Villa 15 26
8. Chelsea 17 26
9. Southampton 16 26
10. West Ham 17 26
11. Arsenal 17 23
12. Leeds United 17 23
13. Wolverhampton 17 22
14. Crystal Palace 17 22
15. Newcastle 16 19
16. Burnley 15 16
17. Brighton 17 14
18. Fulham 15 11
19. West Bromwich 17 8
20. Sheffield United 17 2
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 15 38
2. Real Madrid 17 36
3. Real Sociedad 18 30
4. Villarreal 17 29
5. Barcelona 16 28
6. Sevilla 15 27
7. Granada 16 24
8. Celta de Vigo 17 23
9. Athletic Bilbao 17 21
10. Real Betis 17 20
11. Eibar 17 19
12. Cádiz 16 19
13. Levante 16 18
14. Deportivo Alaves 17 18
15. Real Valladolid 17 18
16. Getafe 16 17
17. Elche 15 16
18. Valencia 16 15
19. Osasuna 16 14
20. Huesca 17 12