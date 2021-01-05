MAVİ DALGA GERÇEKLEŞECEK Mİ?

Kasım ayında gerçekleştirilen seçimlerde iki senatörlük koltuğu için verilen yarışta tarafların %50’lik oy oranına ulaşılamaması nedeniyle Georgia’da bugün ikinci tur seçime gidilecek. Eyalette geride kalan 20 yılda Demokrat bir senatör seçilmedi. Ancak başkanlık yarışında Biden’ın az farkla da olsa eyalette seçimi kazanmış olması bu yönde ihtimal yaratıyor. Kaldı ki, son anketler de bu yöndeki olasılığın canlı olduğuna işaret ediyor. Demokratların seçimi önde bitirmesi durumunda 100 üyesi bulunan Senato’da her iki partinin de 50 sandalyesi olacak. Ancak böyle bir durumda başkan yardımcısı da eşitliği bozmak için oy kullanabildiğinden Senato’nun (ve dolayısıyla da Kongre’nin) kontrolü Demokratlara geçmiş olacak. Seçimin piyasa açısından ima ettiklerine gelince, Demokratların üstünlüğü ile sonra erecek seçim Biden’ın çok daha rahat ve hızlı bir şekilde karar almasına olanak sağlayacağı gibi yeni teşvik paketi beklentilerini destekleyeceği için dolar üzerindeki baskının daha da artmasına neden olabilir.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul yukarı yönlü eğilimini yeni yıla taşıyor. 2020 yılını %30’a yakın değer kazanımı ile tamamlayan BIST-100 endeksi yeni yıla da iyimser bir başlangıç yaptı. Öyle ki, BIST-100 endeksi %1,27 değer kazandığı yılın ilk işlem gününü 1495 puan seviyesinde tamamladı. Hafta başında da dikkat çektiğimiz gibi teknik açıdan baktığımızda gerek TL gerekse dolar bazındaki göstergelerin artık 1500 puan seviyesinin üzerindeki rakamlara işaret ettiğini görüyoruz. Dolayısıyla kısa vadede endekste yukarı yönlü hareket alanının korunduğunu düşünmeye devam ediyoruz. Günlük bazda baktığımızda ise yurtdışındaki ivme kaybının Borsa İstanbul’u negatif etkileyebilecek bir risk olarak öne çıktığını söyleyebiliriz.





EUR/USD direnç bölgesini zorluyor. Doların bugünkü Georgia seçimi öncesinde küresel ölçekte baskı altında kalması paritenin de yukarı yönlü denemeler yapmasını kolaylaştırıyor. Ancak teknik açıdan bakıldığında ise paritenin görünümünde şimdilik anlamlı bir farklılık görmüyoruz. Öyle ki, önemli bir seviye olarak gördüğümüz 1,23’ün üzeri test ediliyor olsa da bu bölge henüz net bir şekilde kırılmış değil. Birkaç gün 1,23’ün üzerinde kapanış yapılması ise kısa vadeli görünümün iyileşmesine katkı sağlayabilir. Bunun ne derece mümkün olduğunu ise bugünkü seçim sonuçları belirleyebilir. Seçimden Demokratların üstünlük ile ayrılması durumunda dolar üzerinde oluşması muhtemel baskı paritede daha yüksek seviyelere kapı aralayabilir. Kaldı ki 1,23’ün geride bırakılmasının 1,25 seviyesini bir sonraki hedef haline getirebileceğini düşünüyoruz.

TL enflasyona önemli bir tepki vermedi. Aralık ayında TÜFE %1 civarında şekillenen piyasa beklentisini aşarak %1,25 oranında artış gösterdi. Böylece 12 aylık TÜFE %14,03 seviyesinden %14,60 seviyesine yükselmiş oldu. 2021 yılının ilk aylarında ise enflasyonun yukarı yönlü eğilimini koruyacağını tahmin ediyoruz. Bu noktada Nisan ayında 12 aylık rakamın %15 civarına ulaşma ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz. 2021 sonunda ise %12-13 bandında bir enflasyon görmeyi bekliyoruz. Bugün Georgia seçimlerinden sonra dolar üzerindeki baskının artması USD/TL’nin yeniden 7,30’a yaklaşmasını sağlayabilir. 7,30 seviyesi aşağı yönlü geçilmedikçe kurda bir süre 7,30-7,50 bandında yatay bir seyir görmeyi bekliyoruz.





Altın kazanımlarını koruyor. Dolar endeksi üzerindeki baskının devam etmesiyle dolar endeksinin Nisan 2018’den bu yana en düşük seviyelere gerilemiş olması değerli metallerin yıla güçlü bir başlangıç yapmasını sağladı. Öyle ki altının ons fiyatı teknik açıdan önemli bir nokta olarak gördüğümüz 1910 doları aşmış durumda. Bu seviyenin üzerine kalındıkça yukarı yönlü hareket etme eğiliminin korunacağını tahmin ediyoruz. Bu senaryonun gerçekleşmesi durumunda yukarıda 1965 dolar seviyesini ise ilk hedef olarak görüyoruz. Öte yandan bugün Georgia’daki seçimi Demokratların önde bitirmesi durumunda dolar üzerinde artması muhtemel baskının da altın fiyatlarını desteklemesini bekleriz.

