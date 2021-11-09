Matriks'in 9 aylık net karı geçen yılın aynı döneminin 2 katını aştı

İSTANBUL (AA) - Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ'nin 2021’in ilk dokuz aylık dönem net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,15 artarak 20 milyon 756 bin 992 TL olarak gerçekleşti.



Matriks Bilgi Dağıtım Hizmetleri AŞ, 2021 yılı dokuz aylık finansal verilerini açıkladı.



Sağladığı önyüz ve altyapı çözümleri ile Borsa İstanbul, FX ve Kripto para yatırımcılarının, veri, haber, analiz-işlem platformu, robotik işlem ve yüksek hızlı emir iletimi gibi geniş bir yelpazede ihtiyaçlarına yanıt veren şirketin, 2021’in ilk dokuz aylık dönem net karı, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 110,15 artarak 20 milyon 756 bin 992 TL oldu.



Açıklamada görüşlerine yer verilen Matriks Genel Müdür Yardımcısı Cem Tutar, dokuz aylık sonuçların, büyüme sürecinin devamına ve gelecekle ilgili olumlu beklentilerin gücüne işaret ettiğini belirterek, "Bilanço döneminde piyasalardaki gelişmelere rağmen, ürün ve pazar çeşitlendirmesi konusunda geçtiğimiz yıllarda yaptığımız çalışmaların sonucunda, net karımızı geçen yılın aynı döneminin iki katının üzerinde tutmayı başardık. Ülkemizin ve piyasalarımızın potansiyeline inanıyoruz. Büyüme stratejilerimizi ve çalışmalarımızı da bu doğrultuda şekillendiriyoruz." ifadelerini kullandı.