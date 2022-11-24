Matrah düzenlemesinin fiyatlara etkisi

1 Aralık’ta yürürlüğe girmesi beklenen ÖTV matrah düzenlemesi dün akşam Resmi Gazete’de yayımlandı. Matrah düzenlemesiyle 400-600 bin liraya satılan sıfır araçlarda ortalama 50 bin liralık indirim gerçekleşti.

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararnamesiyle motor hacmi 1.600 santimetreküpe kadar olan otomobiller ve bazı hibrit otomobiller için ÖTV matrah limitlerini artırıldı. Buna göre, en düşük ÖTV oranı için gerekli olan limit, 120 bin TL’den 184 bin TL’ye çıkarıldı. Yüzde 80 vergi uygulanan içten yanmalı motorlu araçlarda en yüksek sınır, 200 bin TL yerine 280 bin TL olarak belirlendi.

Motor hacmi 1.600 cm3’ün altında olan konvansiyonel otomobillerde yüzde 45 ÖTV uygulanan üst sınır 120 bin liradan 184 bin liraya çıkarıldı.

Yüzde 50 ÖTV uygulanan yerlerde limit 120 bin -150 bin liradan 184 bin -220 bin liraya yükseltildi.

Yüzde 60 ÖTV uygulanan yerlerde 150 bin-175 bin lira yerine 220 bin -250 bin lira olarak yeni limit belirlendi. Yüzde 70 ÖTV’nin uygulandığı yerlerde 175 bin -200 bin lira yerine 250 bin -280 bin lira olarak yeni limit belirlendi.

Elektrik motorları 50kW’ın üzerinde ancak motor kapasitesi 1.800 cm3’ün altında olan hibrit otomobiller için; yüzde 45 ÖTV uygulanan vergi matrahı limiti 130 bin liradan 228 bin liraya yükseltildi. Yüzde 50 ÖTV uygulanan yerlerde limit 130 bin -210 bin liradan 228 bin -350 bin liraya yükseltildi.

Fiyatlara etkisi

Yeni ÖTV matrah güncellemesi ile birlikte, 400 bin TL olan bir otomobilin fiyatı 354 bin TL’ye, 450 bin TL olan bir otomobil 375 bin TL’ye, 500 bin TL olan bir otomobil 444 bin TL’ye ve 600 bin TL olan bir otomobil 557 bin TL’ye düşecek.

Örnek fiyatlar

Matrah düzenlemesiyle fiyatı gerileyen araçlar aynı zamanda Türkiye’de en çok satılan araçlar listesinde üst sıralarda yer alıyor. En ucuz Fiat Egea’nın fiyatı 403 bin liradan 356 bin liraya, en ucuz Renault Clio 450 bin liradan 373 bin liraya, en ucuz Dacia Sandero 442 bin liraya, en ucuz Hyundai i20’nin fiyatı 437 bin liradan 364 bin liraya gerileyecek. Söz konusu araçlarda ortalama yüzde 16 indirim gerçekleşecek.