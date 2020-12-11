Matlı: “TOBB ve Ziraat iş dünyası için güçlerini birleştirdi”

‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ziraat Bankası’nın bu zorlu dönemde bir kez daha güç birliği yaptığını kaydeden Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyeleri bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın arasında imzalanan ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ protokol törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Protokolle, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için TOBB ile Ziraat Bankası’nın bir kez daha güçlerini birleştirdiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, “Çatı kuruluşumuz TOBB olarak, üyelerimizin içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziraat Bankası ile yaptığımız bu protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlamış oluyoruz” dedi.

Finansmana erişimde kolaylık

Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkür eden Başkan Özer Matlı, “Üretimden ticarete ve günlük hayatımıza kadar, tüm alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştiren zorlu pandemi koşullarının en ağır etkileri, özellikle iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlıyoruz. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.

Üyelere finansmandan yararlanma çağrısı

Protokolden, TOBB ve bağlı 365 oda ve borsa üyeleri ile 61 sektör meclisi üyesinin yararlanabileceğini vurgulayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek. Böylece, artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Bursa Ticaret Borsası olarak biz de Ziraat Bankası ile güçlerimizi birleştirdik ve kurumsal kartla tedarikçi finansmanı ödemelerini kolaylaştırdık. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.