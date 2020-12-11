banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
Dolar’da kırmızı çizgi 8 TL
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
İstanbul'da barajlar alarm veriyor!
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Yeşilçam'ın Hafize Ana'sı Adile Naşit vefatının 33. yılında anılıyor
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti
Şehir hastaneleri salgının yükünü hafifletti

Matlı: “TOBB ve Ziraat iş dünyası için güçlerini birleştirdi”

‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ziraat Bankası’nın bu zorlu dönemde bir kez daha güç birliği yaptığını kaydeden Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyeleri bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet etti.

Ekonomi 11.12.2020, 12:02
1
Matlı: “TOBB ve Ziraat iş dünyası için güçlerini birleştirdi”

‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği ve Ziraat Bankası’nın bu zorlu dönemde bir kez daha güç birliği yaptığını kaydeden Bursa Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, üyeleri bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet etti.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı; TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın arasında imzalanan ‘Bankkart Başak Tedarik Zinciri Finansmanı’ protokol törenine video konferans yöntemiyle katıldı. Protokolle, ticari mal alım-satımlarında kolay finansman imkânı için TOBB ile Ziraat Bankası’nın bir kez daha güçlerini birleştirdiğini ifade eden Başkan Özer Matlı, “Çatı kuruluşumuz TOBB olarak, üyelerimizin içinde bulunduğumuz bu zorlu süreci daha rahat atlatması için elimizi taşın altına koyarak çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Ziraat Bankası ile yaptığımız bu protokolle, nakit sıkıntısı çeken üyelerimizin finansman ihtiyacını karşılarken, üretimde ve ticarette de devamlılığı sağlamış oluyoruz” dedi.

Finansmana erişimde kolaylık

Projenin hayata geçmesindeki katkılarından dolayı TOBB Başkanı M. Rifat Hisarcıklıoğlu ile Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın’a teşekkür eden Başkan Özer Matlı, “Üretimden ticarete ve günlük hayatımıza kadar, tüm alışkanlıklarımızı baştan aşağı değiştiren zorlu pandemi koşullarının en ağır etkileri, özellikle iş dünyasında kendisini hissettiriyor. Böylesine sıkıntılı bir süreçte imzalanan protokolle birlikte, ticaretin önündeki en büyük engel olan finansmana erişimde üyelerimize kolaylık sağlıyoruz. Bu sayede, üreticilerimiz ya da satıcılarımız tahsilat ile uğraşmadan, güven içinde mallarını satabilecek. Ayrıca sattıkları malın bedelini, alacak riski taşımadan Ziraat Bankası garantisiyle peşin veya taksitli alabilecek. Alıcılar da 540 güne kadar vade imkânıyla finansman temin ederek, tedarik ihtiyaçlarını karşılayabilecek” diye konuştu.

Üyelere finansmandan yararlanma çağrısı

Protokolden, TOBB ve bağlı 365 oda ve borsa üyeleri ile 61 sektör meclisi üyesinin yararlanabileceğini vurgulayan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Ziraat Bankası tarafından, ciro ve kredibiliteye göre belirlenecek limitler dâhilinde üyelerimiz bu sistemden faydalanabilecek. Böylece, artan korona virüs vakaları nedeniyle yeni tedbirlerin alındığı bu dönemde, nakit akışlarını rahatlatmış olacaklar. Bursa Ticaret Borsası olarak biz de Ziraat Bankası ile güçlerimizi birleştirdik ve kurumsal kartla tedarikçi finansmanı ödemelerini kolaylaştırdık. Bu vesileyle, imzalanan protokolün tüm üyelerimize ve KOBİ’lerimize hayırlı olmasını temenni ederken, üyelerimizi bu avantajlı finansman imkânından yararlanmaya davet ediyorum” ifadelerini kullandı.
banner427
Yorumlar (0)
banner422
14°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Alanyaspor 11 23
2. Galatasaray 11 23
3. Fenerbahçe 11 23
4. Beşiktaş 10 19
5. Göztepe 11 18
6. Karagümrük 11 17
7. Konyaspor 10 15
8. Gaziantep FK 10 15
9. Başakşehir 11 15
10. Kasımpaşa 11 15
11. Hatayspor 9 15
12. Malatyaspor 10 13
13. Trabzonspor 11 13
14. Antalyaspor 11 13
15. Rizespor 10 12
16. Sivasspor 10 10
17. Kayserispor 10 9
18. Erzurumspor 11 9
19. Gençlerbirliği 10 8
20. Denizlispor 10 6
21. Ankaragücü 9 2
Takımlar O P
1. Ankara Keçiörengücü 13 24
2. Tuzlaspor 12 24
3. Altınordu 13 24
4. Giresunspor 13 23
5. Adana Demirspor 12 22
6. Samsunspor 12 21
7. Altay 12 20
8. İstanbulspor 11 18
9. Bursaspor 13 17
10. Menemen Belediyespor 12 14
11. Balıkesirspor 11 14
12. Boluspor 12 13
13. Akhisar Bld.Spor 12 13
14. Ümraniye 13 13
15. Adanaspor 9 12
16. Bandırmaspor 13 12
17. Ankaraspor 12 8
18. Eskişehirspor 13 1
Takımlar O P
1. Tottenham 11 24
2. Liverpool 11 24
3. Chelsea 11 22
4. Leicester City 11 21
5. Southampton 11 20
6. M. United 10 19
7. Man City 10 18
8. West Ham 11 17
9. Everton 11 17
10. Wolverhampton 11 17
11. Crystal Palace 11 16
12. Aston Villa 9 15
13. Newcastle 10 14
14. Leeds United 11 14
15. Arsenal 11 13
16. Brighton 11 10
17. Fulham 11 7
18. Burnley 10 6
19. West Bromwich 11 6
20. Sheffield United 11 1
Takımlar O P
1. Atletico Madrid 10 26
2. Real Sociedad 12 25
3. Villarreal 12 21
4. Real Madrid 11 20
5. Cádiz 12 18
6. Sevilla 10 16
7. Granada 11 15
8. Real Betis 12 15
9. Barcelona 10 14
10. Elche 10 14
11. Eibar 12 14
12. Deportivo Alaves 12 14
13. Valencia 12 13
14. Athletic Bilbao 11 13
15. Getafe 11 13
16. Celta de Vigo 12 13
17. Levante 11 11
18. Osasuna 11 11
19. Real Valladolid 12 10
20. Huesca 12 8