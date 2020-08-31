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Matlı: “Ekonomide pandemi kaynaklı daralma alınan tedbirlerle kısıtlı kaldı”

BURSA TİCARET BORSASI (BURSA TB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI VE TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ (TOBB) YÖNETİM KURULU ÜYESİ ÖZER MATLI, 2020 YILI İKİNCİ ÇEYREK BÜYÜME RAKAMLARINI DEĞERLENDİRDİ.

Ekonomi 31.08.2020, 16:56
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Matlı: “Ekonomide pandemi kaynaklı daralma alınan tedbirlerle kısıtlı kaldı”

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılı ikinci çeyrek büyüme rakamlarını değerlendirdi.

İkinci çeyrek verilerinin, bütün dünyanın korona virüs salgını sebebiyle âdetâ durduğu nisan-mayıs ve haziran aylarını kapsadığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, “Türkiye İstatistik Kurumu’nun açıkladığı ikinci çeyrek verilerine göre Türkiye’de gayri sâfî yurtiçi hâsıla (GSYİH) yılın ikinci çeyreğinde yüzde 11 oranındaki beklentinin aksine yüzde 9,9 oranında küçülme kaydetti. GSYH’yi oluşturan faaliyetler incelendiğinde bu yılın ikinci çeyreğinde, geçen yılın aynı dönemine kıyasla zincirlenmiş hacim endeksi olarak tarım yüzde 4, bilgi ve iletişim faaliyetleri yüzde 11, finans ve sigorta faaliyetleri yüzde 27,8, gayrimenkul faaliyetleri yüzde 1,7 arttı. Buna mukabil sanayi yüzde 16,5, inşaat sektörü yüzde 2,7, hizmetler ise yüzde 25 oranında azaldı” diye konuştu.

“Alınan tedbirler ekonomiye ciddi destek sağladı”

Yılın ilk çeyreğindeki 4,4’lük büyümenin aksine, ikinci çeyrekteki küçülmenin korona virüs salgınına bağlı olarak alınan kısıtlama kararlarının bir sonucu olduğunu ifade eden Başkan Matlı, “Aynı dönemde Avrupa Birliği yüzde 11,9, Euro Bölgesi yüzde 12,1 ve ABD yüzde 32,9 gibi rekor oranlarda küçülme yaşarken, Türkiye’nin beklentilerin altında bir daralma yaşamasında ekonomi yönetiminin aldığı koruyucu tedbirler olumlu bir gösterge olarak karşımıza çıkıyor. Haziran ayından itibaren atılan normalleşme adımları ve Merkez Bankası’nın faizlerde değişiklik yapmaması ekonomiye ciddi destek sağlarken, verilerin yeniden ‘V’ şeklinde pozitif yönlü bir artış izlemesi, Türkiye’nin yıl sonunda daha iyimser bir tabloyla karşı karşıya kalacağını gösteriyor” dedi.

“Kısa çalışma ödeneği yıl sonuna kadar uzatılmalı”

İşletmelerin üretim, yatırım ve istihdamını aralıksız sürdürmeleri için bir süre daha desteklenmeye ihtiyacı olduğuna dikkat çeken Özer Matlı, bu noktada TOBB’un teşebbüsleri sonucu hayata geçirilen kısa çalışma ödeneğinin 2 ay daha uzatılmasını olumlu bir gelişme olarak değerlendirdi.

Başkan Matlı, “Pandemi sebebiyle birçok ülke yıl sonuna kadar, hatta 2021 yılının ikinci çeyreğine kadar negatif bir beklenti içindeyken, Türkiye’de son açıklanan veriler ışığında daha iyimser bir tablo beklentisi, reel sektör açısından oldukça motive edici bir durum. Ekonomideki pozitif yönlü bu ivmenin devam etmesi için kısa çalışma ödeneğinin en azından yıl sonuna kadar devam etmesi ve sistemin dışında kalan bazı sektörlerin de bu ödenekten faydalanması gerektiğini düşünüyorum. Tüm bunların yanı sıra sağlıklı ve kalıcı bir büyüme için üretim odaklı, katma değer oluşturan, yüksek teknolojiyi esas alan üretim modelini de her alanda hayata geçirmemiz olmazsa olmaz” ifadelerini kullandı.

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