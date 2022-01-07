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Matlı, “Bursa iş dünyasının taleplerini Bakan Nebati’ye ilettik”

TOBB Yönetim Kurulu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye gerçekleştirdikleri hayırlı olsun ziyaretinde, iş dünyasının çözüm beklediği konuları aktarma imkânı bulduklarını söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bakanımızın çözüm odaklı yaklaşımı iş dünyası temsilcileri olarak bizleri memnun etti” dedi.

Ekonomi 07.01.2022, 11:14
Matlı, “Bursa iş dünyasının taleplerini Bakan Nebati’ye ilettik”

TOBB Yönetim Kurulu olarak Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’ye gerçekleştirdikleri hayırlı olsun ziyaretinde, iş dünyasının çözüm beklediği konuları aktarma imkânı bulduklarını söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Bakanımızın çözüm odaklı yaklaşımı iş dünyası temsilcileri olarak bizleri memnun etti” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, TOBB Başkanı Sayın M.Rifat Hisarcıklıoğlu ve TOBB Yönetim Kurulu üyeleri ile birlikte Hazine ve Maliye Bakanı Sayın Nureddin Nebati’ye hayırlı olsun ziyaretinde bulundu. Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan’ın da hazır bulunduğu yaklaşık 2 saat süren ziyareti değerlendiren Başkan Özer Matlı, yatırım, üretim, istihdam ve ihracat odaklı yeni ekonomi modelinin işleyişi ve piyasalara yansımalarının ele alındığını bildirdi.

İş dünyasından tam destek

Ziyaretin oldukça verimli geçtiğini dile getiren Başkan Özer Matlı, “Bakanımıza TOBB Yönetim Kurulu olarak hayırlı olsun dileklerimizi ilettik. Ülkemizin karşı karşıya kaldığı kur ataklarının önüne geçmek maksadıyla hayata geçirilen kur korumalı TL Mevduat sisteminin, döviz kurları ve piyasalarda sağladığı olumlu havadan dolayı duyduğumuz memnuniyeti ifade ettik. Ayrıca Türk iş dünyası olarak, var olan sorunlara ortak çözüm bulunması ile yüksek büyüme ve düşük cari açık hedefine ilişkin desteğimizi de Sayın Bakanımıza ilettik” diye konuştu.

Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati’nin iş dünyasının içinden gelen bir isim olarak mevcut sıkıntıları yakından bildiğini ifade eden Özer Matlı, “Üyelerimizin bizlere ilettikleri sıkıntıları ve talepleri Sayın Bakanımızla paylaşma imkânı bulduk. Özellikle, KDV alacaklarının belirli bir takvime bağlanması ya da 10 yıllık tahvil olarak verilmesi, yüzde 5 oranında uygulanan kurumlar vergisi indiriminde karşı karşıya kalınan bürokratik zorlukların giderilmesi, KDV iade süreçlerinin hızlandırılması, ihracattan elde edilen döviz gelirinin yüzde 25’inin Merkez Bankası’na satılmasının ihracatçı üzerindeki maliyet yükünü artıracağından ertelenmesi yönündeki taleplerimizi aktardık” dedi.

Fahiş fiyatlarla mücadelede mağduriyet vurgusu

Yüksek fiyatlar ile mücadele ederken mağduriyetlerin oluşmaması ve sürecin sağlıklı bir şekilde işlemesi için fahiş fiyat ve stokçuluk tanımlarının net bir şekilde yapılmasının önemini de Bakan Nureddin Nebati’ye ifade ettiklerini vurgulayan Başkan Özer Matlı, ziyarette dile getirilen diğer talepleri şöyle özetledi; “Otomotivde ÖTV matrah değerlerinin fiyat artışları dikkate alınarak yeniden düzenlenmesi, gelir vergisi dilimlerinin yükseltilmesi, enerji yatırımlarındaki sorunların giderilmesi, kalkınma yatırımlarında öncelikli olan 51 ilde uygulanan 6 puanlık sigorta prim işveren hissesi desteğinin 2022 yılında da devam etmesi, enerjideki fiyat artışlarından tarım sektörünün muaf tutulması, yine artan enerji maliyetlerine karşı katma değer oluşturan sanayicilerin desteklenmesi, sanayici ve ihracatçımıza getirilen 1 puanlık kurumlar vergisi indiriminin uygulama esaslarının netleştirilmesi gibi pek çok talebi de bakana arz ettik.”

“İhracat odaklı büyüme hedefine katkı sunmayı sürdüreceğiz”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin 2 saat süren ziyarette aktarılan sıkıntıları dikkatle dinlediğini ifade eden Özer Matlı, “Bakanımızın mevcut sıkıntılara vakıf olması ve hızlı karar alma iradesi bizleri memnun etmiştir. Bakanın iş dünyasına ucuz ve uzun vadeli kredi imkânı sunulması noktasında kamu bankalarına önemli ölçüde kaynak ayıracaklarını, Kredi Garanti Fonu’ndan sağlanan desteklerin artırılması konusunda hazırlık yaptıklarını ve en temel sorun olan enflasyonun iş dünyası ile hızlı ve ortak projeler üretilerek düşürülmesi yönündeki kararlılığı, iş dünyamıza ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur. Hazine ve Maliye Bakanımız Nureddin Nebati’ye gösterdiği yakın ilgi ve çözüm odaklı yaklaşımı için Bursa iş dünyası adına teşekkürlerimi sunarken, Bursa Ticaret Borsası olarak, üyelerimizin yaşadığı tüm sıkıntıların çözümü için çatı kuruluşumuz TOBB nezdinde ilgili bakanlıklarla temaslarımızı sürdürmeye devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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