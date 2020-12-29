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Matlı, 2020 yılını değerlendirdi:

Türkiye’nin 2020 yılını salgın hastalık, kuraklık ve depremlerin gölgesinde geçirdiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye ekonomisi oldukça kritik bir eşikten geçerken iş dünyası olarak beklentimiz, hayata geçirilecek reform çapındaki yeni üzenlemelerle, 2021 yılının daha pozitif geçmesidir” dedi.

Ekonomi 29.12.2020, 14:14
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Matlı, 2020 yılını değerlendirdi:

Türkiye’nin 2020 yılını salgın hastalık, kuraklık ve depremlerin gölgesinde geçirdiğini söyleyen Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı ve TOBB Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, “Türkiye ekonomisi oldukça kritik bir eşikten geçerken iş dünyası olarak beklentimiz, hayata geçirilecek reform çapındaki yeni üzenlemelerle, 2021 yılının daha pozitif geçmesidir” dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB) Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Yönetim Kurulu Üyesi Özer Matlı, 2020 yılını değerlendirirken yeni yıla ilişkin de önemli mesajlar verdi. Türkiye’nin gerek dış gelişmeler gerekse ekonomik yapılarla çok sıkıntılı bir süreçten geçtiği 2019 yılının ardından, 2020 yılına oldukça hızlı başlangıç yaptığını hatırlatan Başkan Özer Matlı, “İlk üç ayın ekonomik göstergeleri gayet iyi olmasına rağmen mart ayından itibaren hiç beklemediğimiz bir pandemi sürecinin içerisine girdik. Sosyal, ekonomik ve psikolojik olarak tüm hayatımızı derinden etkileyen bu süreç; tüm dünyada ülkelerin bir taraftan sağlık sınavı verirken diğer taraftan ekonomilerini ayakta tutacak tedbirleri hayata geçirmek için inanılmaz gayret sarf etmesine sebep oldu” dedi.

“Tedbirlerle dünyadan pozitif yönde ayrıştık”

Bu zorlu dönemde para, maliye ve direkt kontrol politikalarıyla ülke ekonomisinde topyekûn bir süreç yönetildiğine dikkat çeken Başkan Özer Matlı, “Ekonomimize ciddi olumsuz yansımaları olan salgın sürecinde, çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği öncülüğünde sorunları çözüme kavuşturma noktasında gece gündüz demeden aralıksız bir şekilde çalıştık. Üyelerimizden gelen sıkıntı ve taleplerin giderilmesi noktasında hükümetimiz ile yoğun temaslarda bulunarak, Nefes Kredisi ve Ziraat Bankası ile imzaladığımız kolay finansman protokolü gibi finansmana erişim noktasında esnafımızın ve sanayicimizin yanında olduk. Ayrıca, taleplerimiz doğrultusunda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın önderliğinde ekonomik hayata ilişkin alınan tedbirler, süreci nispeten kolay atlamamızı sağladı ve Türkiye, küresel pazarların tarihi daralmalar yaşadığı bir süreçte, birçok ülkeden pozitif yönde ayrışmayı başardı” diye konuştu.

Sosyal dayanışmanın en güzel örneği

Korona virüs salgınıyla topyekûn mücadele edilen bir dönemde Bursa Ticaret Borsası’nın ihtiyaç duyulan her konuda hem maddi hem de manevi desteğini esirgemediğini söyleyen Başkan Özer Matlı, “Salgının ülkemizde görüldüğü mart ayından itibaren yardım faaliyetlerini Bursa Valiliği ve ilgili kurumlarımız ile koordineli bir şekilde yürüttük. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan 65 yaş üstü vatandaşlarımız ve geçim sıkıntısı çeken hemşerilerimiz için erzak ve hijyen malzemesi temin ederken, İl Sağlık Müdürlüğü’ne ‘Covid-19 Hızlı Test Kiti’ ve filyasyon aracı kiralama desteği konusunda maddi destek sağladık. Yine, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanemize yoğun bakım hastaları için solunum makinesi desteğinde bulunduk” dedi.

Yarının Türkiye’sini inşa edecek olan gençlerin eğitimine ayrı önem gösterdiklerini kaydeden Başkan Özer Matlı, “Pandemi sürecinde bütün çocuklarımızın eğitim ve öğretim programlarına erişebilmeleri için eğitime yatırım yapmayı ihmal etmedik. Eğitimlerine evden online olarak devam etmek zorunda kalan ancak maddi imkânı bulunmayan ihtiyaç sahibi öğrencilerimize tablet desteğinde bulunduk. Bunu yanı sıra üyelerimizin ve sektörün nitelikli iş gücüne ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla, Türkiye’nin ilk ve tek tarım lisesi olan proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nin eğitim kalitesiyle Türkiye’ye rol model olması yönünde çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Yine hayata geçirdiğimiz bir diğer proje olan ‘İstasyon Bursa’ projesiyle, genç girişimcilerimiz için ortak çalışma ve kapasite geliştirici eğitimlere erişim alanı yaratıp, yetişmiş insan gücünü, Bursa’mıza ve iş dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz” ifadelerini kullandı.

“Bursa’ya değer katacak çalışmalara imza atıldı”

Başkan Özer Matlı, pandemi sürecinde önemi çok daha iyi anlaşılan tarımda, milat kabul edilen TÜRİB’in ülke genelinde yaygınlaşması için yatırımlara ara vermediklerini belirterek, bu kapsamda Bursa Ticaret Borsası Laboratuvar ve Depoculuk A.Ş.’yi kurduklarını ve kısa bir süre önce de Gaziantep şubesini hizmete açtıklarını kaydetti. Hayata geçirilen diğer çalışmalardan da bahseden Başkan Matlı, “Bursa’da tarım sektörünün dünya standartlarında faaliyet göstermesi için kentin en önemli tarım ürünlerinin başında gelen zeytin için lisanslı depo yatırımı konusunda fizibilite çalışması başlattık. Ayrıca kentimizin marka değerlerine sahip çıkarak ‘Bursa havlusu’ ve ‘Bursa pideli köftesi’ için Türk Patent ve Marka Kurumu’na coğrafi işaret tescili için başvuruda bulunduk. Borsamızın yeni hizmet binasının temeli yine bu dönemde atılırken, bu zorlu şartlara rağmen, 2020 yılı bütçe hedeflerimizin de yüzde 30`un üzerinde gerçekleştirilmesindeki çalışmalarından dolayı, yönetim kurulumuza, meclisimize ve genel sekreterliğimize teşekkürlerimi sunuyorum” diye konuştu.

“Reformlar mutlaka hayata geçirilmeli”

Karşı karşıya kalınan tüm olumsuzluklara rağmen 2021 yılından ümitli olduklarını belirten Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, “Gelinen noktada üretilen ve hâl-i hazırda devam eden aşı çalışmaları tüm dünya için bir umut ışığı oldu. Beklentimiz, hayata geçirilecek reform niteliğindeki yeni düzenlemelerle iş dünyamız ve ülkemiz açısından 2021 yılının daha pozitif geçmesi ve korona virüsü değil ülkemizin 2023 hedeflerini, kalkınma hamlelerini konuşacağımız bir yıl olmasıdır. Çünkü ekonomimiz, bu zamana kadar yaşanan ve bundan sonra yaşanabilecek olumsuzlukları atlatma noktasında önemli bir dirence ve kuvvete sahiptir. Bu duygu ve düşüncelerle, başta Bursa Ticaret Borsası`nın kıymetli üyeleri ve Bursa iş dünyası temsilcileri olmak üzere tüm vatandaşlarımızın yeni yılını kutluyor, herkese sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir yıl diliyorum” şeklinde konuştu.
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