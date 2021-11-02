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Mastercard, görme engellilere yönelik kart tasarımını tanıttı

- Touch Card'ın kısa kenarındaki çentikler, kişinin kredi kartı, banka kartı veya ön ödemeli kart arasında ayrım yapmasına olanak tanıyor

Ekonomi 02.11.2021, 09:07
Mastercard, görme engellilere yönelik kart tasarımını tanıttı

İSTANBUL (AA) - Mastercard, görme engelli kişilere yönelik "Touch Card" adlı yeni kart standardı ile kapsayıcılık konusundaki etki alanını genişletiyor.

Mastercard'dan yapılan açıklamaya göre, birçok kartta kabartma isim ve numara olmayan tasarıma geçildiğinden görme engellilerin tuttukları kartın bir kredi kartı mı, banka kartı mı yoksa ön ödemeli kart mı olduğunu hızla belirlemeleri için birkaç farklı etkili yol bulunuyor.

Mastercard, bu zorluğu basit ama oldukça etkili bir yenilikle ele alıyor.

Mastercard, yeni "Touch Card" ile tüketicilerin doğru kartı, doğru şekilde kullanmalarına yardımcı olmak için kartın yan tarafında bir "çentik" sistemi oluşturarak mevcut tasarım standardını bir adım daha öteye taşıdı.

"Touch Card" özelliğine sahip kredi kartlarının kenarında yuvarlak bir çentik, banka kartlarında geniş bir kare çentik ve ön ödemeli kartlarda üçgen çentik mevcut.

Mastercard'ın bu konsepti, İngiltere'de Royal National Institute of Blind People (RNIB) ve ABD'de VISIONS/Services for the Blind and Visually Impaired organizasyonları tarafından incelendi ve onaylandı. "Touch Card", sürücü ehliyetleri ve biyometrik ödeme kartları geliştiren teknoloji şirketi IDEMIA ile ortaklaşa tasarlandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Mastercard Pazarlama ve İletişimden Sorumlu Başkanı Raja Rajamannar, "Touch Card, dünya genelinde görme engelli 2,2 milyar kişiye kartlı alışverişlerinde güven ve bağımsızlık duygusu sağlayacak. Görme engelliler açısından ödeme kartlarını ayırt etmek gerçek anlamda bir zorluk. Bu dokunsal çözüm, tüketicilerin hangi ödeme kartını kullandıklarını bilmelerine olanak tanıyor." ifadelerini kullandı.

Mastercard'ın aynı zamanda Sağlık Hizmetleri Başkanlığı görevini de yürüten Rajamannar, inovasyonların her zaman kapsayıcılık dürtüsüyle yapılması gerektiğine dikkati çekerek, "Her yedi kişiden birinin bir tür engellilik durumu yaşadığı göz önünde bulundurulduğunda, ürünlerimizi erişilebilirlik prensipi ile tasarlamak, bu kişilere dijital dünyanın kolaylığından ve güvenliğinden faydalanma konusunda eşit fırsatlar sunuyor. Kimse geride kalmamalı." değerlendirmesinde bulundu.

RNIB Hizmet Direktörü David Clarke ise "Yeni trendler ve gelişmeler doğrultusunda gelişen bankacılık sektöründe görme engelliler dahil olmak üzere herkes için inovasyonlar büyük önem taşıyor. Mastercard'ın görme engelli kişilerin kendi finansal kaynaklarına eşit ve bağımsız erişime sahip olmasının ne kadar önemli olduğunu anlamasından büyük memnuniyet duyuyoruz." ifadelerini kullandı.


#görme engelli #MasterCard
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