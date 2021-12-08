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Mastercard, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki varlığını büyütüyor

- Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika bölgesi, şirketin küresel olarak faaliyet gösterdiği 210 pazarın 81'ini kapsayacak şekilde yeniden düzenlendi- Yeni oluşturulan Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu bölgesinin başkanlığına Yasemin Bedir getirildi

Ekonomi 08.12.2021, 13:21
Mastercard, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki varlığını büyütüyor

İSTANBUL (AA) - Mastercard, Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika'daki varlığını daha ileriye taşımak, uzun vadeli büyüme ve yenilenme yolculuğunu geliştirmek bazı yönetici değişiklileri gerçekleştirdi.

Mastercard'ın açıklamasına göre, 1 Ocak'tan itibaren yeniden düzenlenen Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika (EEMEA) bölgesi, şirketin küresel olarak faaliyet gösterdiği 210 pazarın 81'ini kapsayacak.

EEMEA, Orta Doğu ve Afrika pazarlarına ek olarak Ermenistan, Azerbaycan, Beyaz Rusya, Gürcistan, Kazakistan, Moldova, Türkiye ve Ukrayna dahil olmak üzere yüksek büyüme gösteren pazarlardan oluşan Türkiye & Bağımsız Devletler Topluluğu (Türkiye & CIS) adında yeni bir bölgeyi de içeriyor. Mastercard şu anda Türkiye, Ukrayna, BAE, Suudi Arabistan, Güney Afrika, Kenya ve diğer pazarlardaki coğrafi merkezlerle birlikte bölge genelinde 22 ülkede varlık gösteriyor.

Yeniden düzenlenen EEMEA bölgesinin başkanı olarak Dimitrios Dosis görev yapacak. Bu genişleyen bölge, dinamik ve yüksek büyüme potansiyeline sahip 12 ilave pazarı daha bir araya getirecek.

Daha önce Mastercard Advisors'ın başkanı olan Dosis, şirketin küresel yönetim komitesinin bir parçası olacak.

- Türkiye ve BDT'ye Yasemin Bedir liderlik edecek

Şu anda Kuzey Amerika Pazarları Kıdemli Başkan Yardımcısı olarak görev yapan Yasemin Bedir, yeni kurulan Türkiye ve Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) bölgesine liderlik edecek.

Mastercard'a 2007'de katılan ve birden fazla pazarda çeşitli yöneticilik görevlerinde bulunan Bedir, şirketteki görevine ek olarak, Mastercard'ın küresel çaptaki Kadın Liderlik Ağı'nın yönetici sponsorluğunu da yürütüyor.

Orta Doğu Afrika Başkanı Raghu Malhotra, Mastercard Uluslararası Pazarlar Eş Başkanı olarak görev yapacak. Malhotra, yeni rolünde Avrupa, Orta Doğu, Afrika, Asya ve Latin Amerika'daki müşteriler ile iş stratejisi, satış, iş geliştirme, ürün yönetimi ve ilişkilerini geliştirecek.

- "Bu bölgede Mastercard için muazzam bir fırsat var"

Açıklamada konuya ilişkin görüşleri yer alan Doğu Avrupa, Orta Doğu ve Afrika Başkanı Dimitrios Dosis, burada, bölgesel Mastercard ekibinin harika çalışmalarını geliştirebilecekleri muazzam bir fırsat bulunduğunu belirterek, "Gelişmiş bölgesel ayak izimiz işimizi ikiye katlamamıza, dijital bir yaklaşımla yenilikler yapmamıza ve daha kapsayıcı dünya vizyonumuzu yönlendirecek olan iş birliği mirasını oluşturmamıza olanak sağlayacak." ifadelerini kullandı.

Türkiye ve BDT Bölge Başkanı Yasemin Bedir ise yeni kurulan Türkiye ve BDT biriminin, çeşitli coğrafyalarda ekonomik faaliyetlerin büyümesine yardımcı olacak yeni ortaklıklar ve çözümler sunmak için bir dönüm noktasında yer aldığını bildirdi.

Bedir, "Bunlar yüksek büyüme gösteren, yüksek fırsatlar sunan pazarlar. Mastercard, finansal ve dijital katılımın pazar sağlayıcısı rolünde ilerliyor. Müşteriler ve ortaklardan oluşan ekosistemimizi geliştirmeye devam etmeyi ve bu dinamik bölgede ilerlememizi daha da hızlandırmayı dört gözle bekliyorum." değerlendirmesinde bulundu.

#MasterCard #Yasemin Bedir
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