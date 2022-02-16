Mastercard Danışmanlık Ağını Genişletiyor

Mastercard ödeme odaklı danışmanlık hizmetlerini yeni alanlarla genişleteceğini duyurdu. İşletmelerin gelişmelerine ve büyümelerine yardımcı olmak için hayata geçirilen bu yeni hizmetler ile iş dünyasının değişen tüketici tercihleri ve hızlı dijital dönüşüm karşısındaki deneyimlerinin geliştirilmesi hedefleniyor.

Yirmi yılı aşkın süredir çoklu raylı ödeme stratejilerinin tasarlanmasından, veri yönetimine kadar birçok alanda müşteri etkileşimini pekiştiren Mastercard’ın Veri & Hizmetler Bölümü çatısı altında, dünya çapında 70 ülkede 2 binden fazla hizmet veren veri bilimci, mühendis ve danışman bulunuyor. Markanın büyüme planları kapsamında genç yetenek merkezi olarak konumlanan Veri & Hizmetler, bünyesine dahil ettiği çok sayıda üniversite mezunu ve genç profesyonel ile ekibini hızla büyütmeye devam ediyor.

Dünya standartlarında düşünen, entegre yaklaşım

Yeni hizmet alanlarıyla birlikte Mastercard, bir müşterinin işini yönetirken uçtan uca daha iyi sonuçlara ulaşmasını ve daha doğru kararlar vermesini sağlamak için Ciphertrace, Finicity ve Aiia, Cyber Quant ve Paha Biçilemez Gezegen Koalisyonu gibi dünya standartlarında çalışan, çeşitli servis, araç ve varlıklardan faydalanan, entegre bir yaklaşım sunmaya devam edecek.

Mastercard Veri & Hizmetler Başkanı Raj Seshadri, “Ödemeler henüz başlangıç” diyor ve ekliyor “Geride bıraktığımız 20 yılda bankacılık, finans teknolojileri, perakende, seyahat ve diğer sektörlerdeki müşterilerimizle birlikte çalışarak karşılarına çıkan zorluk veya fırsatları doğru şekilde anlamalarına ve yönlendirmelerine yardımcı olduk. Her şeyde olduğu gibi danışmanlık da bir değişim sürecinden geçiyor. Danışmanlık artık hem müşterilerin günümüzün zorluklarını aşmalarına yardımcı olmak hem de gelecekte onları nelerin beklediğine dair doğru yönlendirmekle ilgili.”

Mastercard açık bankacılık ile tüketicilere ve işletmelere değer yaratıyor

Açık bankacılığın temelinde işletme ve tüketicilerin, kendilerine ait finansal verilerin nerede ve nasıl kullanıldığını görebilmek ve bu sayede ihtiyaç duyulan hizmetlere erişimin kolaylaşması yatıyor. Şirketlerin açık bankacılığı en üst düzeye çıkarmasına yardımcı olmak için ise danışmanlarımız, Mastercard’ın Veri Sorumluluğu İlkeleri ile uyumlu olarak, veriye dayalı içgörüler, danışmanlık ve ürün geliştirme hizmetlerinden faydalanabiliyorlar. Çok yakın bir zamanda Avrupa’nın köklü bankalarından biriyle yapılan çalışmada, bankanın müşterilerine açık bankacılığı kullanarak yeni servisler geliştirmesi sağlandı. Banka ile geliştirilen uygulama şu anda da aktif olarak kullanılıyor.

Bankaların dijital para birimlerini yönetmesine yardımcı oluyor

Mastercard, kripto para birimlerinde türünün en iyisi çözümler sunan, dijital kökenli çeşitli firmalarla ortaklıklar kurmanın yanı sıra, fintek’lerin pazara açılma planlamalarına ve ticarileşme stratejilerine katkı sağlayarak yeni pazarlara açılmalarına yardımcı oldu.

Mastercard’ın banka ve ticari işletmelere sağladığı danışmanlık hizmetleri, risk değerlendirmeleri ve banka çapında kripto ve NFT stratejisi geliştirmekten kripto kartlarına ve kripto sadakat programları tasarımına kadar bir dizi konuyu kapsıyor.

Markanın diğer bir odak noktası ise, merkez bankalarının Mastercard’ın test platformunu kullanarak merkez bankası dijital para birimi (CBDC) tasarım ve dağıtımı konusunda destek vermek, dağıtımdan önce çeşitli senaryoları araştırmalarını ve ödeme sistemleri, yasal gereklilikler, mevzuat gibi uzmanlık alanlarından faydalanmalarını sağlamak.

Kurumların sosyal ve çevresel bilinç ile hareket etmesine destek olmak

Tüketicilerin, etkileşimde bulundukları ürün ve markalar konusundaki sosyal ve çevresel bilinç düzeyleri her zamankinden daha fazla. Mastercard danışmanları, bunun işletmeler için ne anlama geldiğini anlamasını sağlıyor ve ardından bu iç görüleri amaç ve fayda arasında köprü oluşturan, eyleme geçirilebilir stratejilere dönüştürüyor. Örneğin, Mastercard ve Latin Amerika’nın önde gelen bir bankası, iklim değişikliğiyle mücadele için kart sahipleriyle güçlerini birleştirdiler. Mastercard tarafından tasarlanan bu iş birlikçi yaklaşım, tüketicilerin, Paha Biçilemez Gezegen Koalisyonu aracılığıyla ağaçlandırma çalışması yapmasını ve bu sayede gezegen üzerinde olumlu bir etki yaratmalarını sağladı.