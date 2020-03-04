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Maske piyasası mercek altında: Avrupa'da da devlet yaptırımları başladı

Avrupa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi.

Maske piyasası mercek altında: Avrupa'da da devlet yaptırımları başladı

Avrupa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi.

04 Mart 2020 Çarşamba 16:15
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Maske piyasası mercek altında: Avrupa'da da devlet yaptırımları başladı

Avrupa'da yayılmaya devam eden yeni tip koronavirüs (Covid-19) nedeniyle başta maske olmak üzere çeşitli tıbbi ürünlere yönelik talepte yaşanan artış ve fiyatlardaki tırmanış önlemleri beraberinde getirdi.

Almanya’da maske ihracatı yasaklandı

Alman hükümeti, ülkede üretilen koruyucu ekipmanların, ihraç edilmesinin yasaklandığını duyurdu. Almanya Ekonomi Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, ülkede koronavirüs salgınını yönetmek için oluşturulan kriz masasının tıbbi teçhizat ihracatına yönelik aldığı kararın, bugün resmi gazetede yayınlandığı belirtildi. Buna göre, solunum maskeleri, eldivenler ve koruyucu giysiler gibi virüse karşı tıbbi koruyucu ekipmanların, başka ülkelere ihracatı yasaklandı.

Fransa maske stoklarına 'el koydu'

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire koronavirüsün yayılmasını önlemeye yardımcı olabilecek el temizleme jellerinin ve sıvı maddelerin fiyatlarını kontrol etme sözü verdi. Bruno Le Maire, spekülatörlerin alkol bazlı temizlik ürünlerinin fiyatlarını dört katına çıkarmasının kabul edilemez olduğunu söyledi. Fransa hükümeti ayrıca yayımladığı bir kararnameyle, 31 Mayıs'a kadar, yüz maskesi stoklarına el koyacağını açıkladı. Alınan karar uyarınca maskeler sadece hastanelerde ve eczanelerde satılacak. Doktor kararı olmadan kimsenin maske satın almasına izin verilemeyecek.


Türkiye'de 9 şirket ceza yedi

Türkiye'de de koruyucu maske ihracatı ön izne bağlı mallar listesine eklendi. Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının başlamasından sonra tıbbi maske ve bazı cihazların fiyatlarında fahiş artışlar yapıldığı yönünde gelen şikayetlerin Reklam Kurulunda incelenmesi sonucu, 13 firmadan 9'una toplam 943 bin lira para cezası uygulandığını bildirdi.

Son Güncelleme: 04.03.2020 16:30
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