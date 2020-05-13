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Maske ihracatı artık serbest

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tekstik ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacağını açıkladı.

Maske ihracatı artık serbest

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, tekstik ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacağını açıkladı.

13 Mayıs 2020 Çarşamba 14:24
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Maske ihracatı artık serbest

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, tekstil-hazır giyimde küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde çok kullanımlı bez maske ihracatında ön izin şartı aranmayacağını bildirdi.

Bakan Pekcan yaptığı paylaşımda, "Piyasaya sunulan tıbbi ve cerrahi maskelerin ihracatına Sağlık Bakanlığından ön izin alınması uygulaması, son dönemde ülkemizde artan maske ihtiyacının karşılanmasına ve sağlık çalışanlarımızın tam donanımlı olarak Covid-19 hastalarına hizmet sağlamasına önemli katkı sağlamıştır. Ticaret Bakanlığı olarak ihracatçı sektörlerimizin pandeminin dünya ekonomisinde yol açtığı tahribatı en az zararla atlatmalarını sağlamayı amaçlıyoruz" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşıladığı, aynı zamanda da dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahip olduğunu belirten Bakan Pekcan, şunları aktardı:

"Türkiye, bir yandan sağlık hizmetlerinin gerektirdiği tıbbi ekipmanlarda yurt içi talebi karşılarken, aynı zamanda dünyanın önde gelen tekstil ve hazır giyim üreticilerinden biri olarak bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maskenin uluslararası piyasada en büyük tedarikçisi olabilecek altyapıya sahiptir. Tekstil ve hazır giyim sektöründe küresel talep daralmasının yaşandığı bu dönemde, çok kullanımlı bez (dokuma/örme kumaştan mamul) maske ihracatı için ön izin şartı aranmayacak olup, ihracatçılarımıza kolaylık sağlayacak bu uygulamanın hayırlı olmasını dilerim."

Son Güncelleme: 13.05.2020 14:25
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