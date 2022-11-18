MASAK'tan ''kara para''da yeni kriter

Kara para aklama, terörizm ve kitle imha silahlarının finansmanını önlemek için uluslararası faaliyet gösteren Mali Eylem Görev Gücü’ne uyum kapsamında hazırlanan tebliğde, kamusal nüfuz sahibi kişi, “Yurt içinde veya yabancı bir ülkede seçimle veya atama yoluyla kendisine önemli bir kamusal görev tevdi edilen üst düzey gerçek kişiler ile uluslararası kuruluşların yönetim kurulu üyeleri, üst düzey yöneticileri ile eşdeğer görev yapan diğer kişiler” diye tanımlandı.

Buna göre, başta bankalar olmak üzere finansal kuruluşlar ile kripto varlık hizmet sağlayıcıları, müşterinin kamusal nüfuz sahibi kişi olup olmadığının belirlenmesi amacıyla tedbir alacak. Bu kapsamda belirlenen kişilerin iş ilişkisi tesisi, üst seviyedeki görevlinin onayıyla yapılabilecek. Bu kişilere ait malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için “makul tedbirler” alınacak, genel olarak iş ilişkileri “sıkı gözetim” altında olacak.

YABANCILAR DA KAPSAMDA

Milliyet’ten Mithat Yurdakul haberine göre, nüfuz sahibi kişilerin görevden ayrılmaları halinde, görevden ayrıldıkları tarihten itibaren en az 1 yıl süreyle tedbirler uygulanmaya devam edecek, bu kişilerle gerçekleştirilen işlemlerin risk teşkil etmesi halinde süre uzatılabilecek. Nüfuz sahibi kişilerin, akrabalık, nişanlılık, şirket ortaklığı gibi yakınlıkları da düzenleme kapsamında mercek altına alınacak. Risk yönetimi, yabancı bir ülke tarafından seçilen veya atanan kamusal nüfuz sahibi kişileri de kapsayacak. Yabancıların malvarlıkları ve fonların kaynağının tespiti için de tedbir alınacak. Tebliğe uymayanlar, Suç Gelirlerinin Aklanmasının Önlenmesi Hakkında Kanun kapsamında cezaya çarptırılabilecek.