Martı’dan yeni platform: Tek Araçla Gidelim

İstanbul’da milyonlarca Martı kullanıcısının şehir içi yolculuklarını paylaşmalarına olanak tanıyacak yeni çevreci ulaşım çözümü Tek Araçla Gidelim (TAG) hayata geçti.

Martı, TAG ile aracında boş koltuklarıyla yolculuk yapan sürücülerle aynı yöne gitmek isteyen yolcuları buluşturacak. Böylelikle, bir yolculuk ağı ile İstanbulluların ulaşım ihtiyaçlarına paylaşım ekonomisine dayalı çözüm üretilmiş olacak. Martı uygulamasına gelecek yeni güncelleme sonrasında en az 10 Martı yolculuğunu tamamlamış olanlar TAG platformundan faydalanabilecek. Bu hizmet kapsamında şirket herhangi bir ücret ya da komisyon almazken, yolculuk paylaşımlarında sürücü ile yolcuların masrafları paylaşmalarına dayalı bir sistem geçerli olacak.

TAG Nedir?

Yapılan açıklamaya göre TAG, paylaşım ekonomisi kültürünü ve çevre bilincini yaygınlaştırmak için Martı kullanıcılarını bir araya getiren bir dayanışma platformudur. Şirket, TAG üzerinden ücret almaz, bir gelir elde etmez, ticari bir hizmet sunmaz. TAG’ın geliştirilme amacı tek aracın maksimum kişi tarafından kullanılmasını sağlamak ve trafikteki araç yoğunluğunu azaltmaktır. Şirket elindeki milyonlarca yolculuktan elde ettiği ulaşım datasını kullanarak en verimli eşleşmelerin yapılmasını sağlar. TAG’da sürücü ile yolcu; seyahati paylaştığı gibi, seyahatin masraflarını da paylaşır. TAG yolculuklarında uygulanan yolculuk paylaşım ücreti, sürücünün araç yıpranma payını, yakıt masrafını karşılamak için kullanılır ve paylaşım yapan kişiler tarafından özgürce belirlenir. Yani bu platformu kullanan kişiler aynı konuma giden ve yolculuk maliyetini paylaşan iki yol arkadaşından farksızdır. TAG’ı sadece Martı’da bugüne kadar toplam 10 sürüş yapmış olanlar kullanabilir.