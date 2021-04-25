banner363

banner453

banner454

banner403

Son Dakika
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
Fenerbahçe-Kasımpaşa maçının muhtemel 11'leri
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
'1915 Olayları' metninde skandal 'İstanbul' detayı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
Prof. Dr. Alpay Azap ayrılığın nedenini açıkladı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı
İbrahim Tatlıses, gözyaşlarını tutamadı

Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamlarını paylaştı.

Ekonomi 25.04.2021, 19:11
3
Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamlarını paylaştı.

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı sosyal medya hesabından Mart ayına ilişkin kurulu güç ve üretim rakamları paylaşıldı. "Mart’ta enerjimize enerji kattık" açıklamalı yapılan paylaşımda Mart ayı verileri yer aldı. Veriler üretim ve kurulu güç başlıkları altında paylaşıldı. Üretim başlığı altında ’Yerli ve yenilenebilir’in oranı yüzde 52.0 olarak açıklandı. Doğalgaz yüzde 29,1, ithal kömür yüzde 19,4, yerli kömür yüzde 14,5 olarak üretim başlığı altında açıklandı. Toplam kurulu güç 79 bin 442 GHW olurken, aylık artış 27 bin 998 olarak belirtildi.
banner478
Yorumlar (0)
11°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?
Amerika Birleşik Devletleri'ni Türkiye'nin müttefiki olarak görüyor musunuz?