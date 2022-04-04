Mart ayı enflasyon açıklaması sonrası piyasalardaki son durum!

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 14,49 TL'den başlayan Dolar 14,70 TL'den, 16,24 TL'den başlayan Euro 16,24 TL'den, 19,29 TL'den başlayan Sterlin ise 19,32 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.923 dolar olan altında, gram altın 908/909, çeyrek altın 1.460/1.461, Cumhuriyet altını ise 6.013/6.014 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,71 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 46 bin 235, Ethereum ise 3 bin 505 dolardan işlem görüyor.

Brent petrol

ABD ham petrolü haftaya 100 doların hemen altında başladı. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde yer alıyor.