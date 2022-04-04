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Mart ayı enflasyon açıklaması sonrası piyasalardaki son durum!
Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan Mart 2022 rakamları sonrasında, serbest piyasalarda son durum...
Ekonomi 04.04.2022, 10:11
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 14,49 TL'den başlayan Dolar 14,70 TL'den, 16,24 TL'den başlayan Euro 16,24 TL'den, 19,29 TL'den başlayan Sterlin ise 19,32 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.923 dolar olan altında, gram altın 908/909, çeyrek altın 1.460/1.461, Cumhuriyet altını ise 6.013/6.014 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 11,71 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 46 bin 235, Ethereum ise 3 bin 505 dolardan işlem görüyor.
Brent petrol
ABD ham petrolü haftaya 100 doların hemen altında başladı. Brent petrol ise 104 dolar seviyesinde yer alıyor.