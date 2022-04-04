Mart ayı dış ticaret rakamları açıklandı!

Ticaret Bakanı Mehmet Muş, mart ayına ait dış ticaret rakamlarını açıkladı. Muş, "Mart ayında ihracat geçen yılın aynı ayına göre yüzde 19.8 artışla 22.7 milyar dolar oldu. Bu rakam tüm zamanların en yüksek mart ayı ihracat rakamı oldu. Mart ayı ithalat ise 30.9 milyar dolar olarak gerçekleşti. Mart ayında dış ticaret hacmi geçtiğimiz yıla göre yüzde 26 artışla 53.6 milyar dolara yükselmiştir" dedi.