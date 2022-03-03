Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!

MART AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?

Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu kapsamda Mart ayı kira artış oranları da netlik kazandı.

Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.

MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 YÜZDE 25,98 OLDU!

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mart 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 olarak gerçekleşti.