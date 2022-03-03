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MHP Genel Başkanı Bahçeli: "Bu çirkin muhalefet zihniyeti, iktidarı düşürmek adına vatanı düşürmeye çoktan hazır olduğunu her defasında göstermiştir."
MHP Lideri Bahçeli: "Ukrayna’da mukim vatandaşlarımızı Türkiye’ye büyük bir mücadeleyle getiren hükümete kara çalanlar, İstanbul’a kar yağdığında iki mahalle arasındaki ulaşımı sağlamaktan aciz kaldıklarını ne çabuk unutmuşlardır."
MHP Lideri Bahçeli: "Türkiye, Ukrayna krizinde milli bir duruş sergilemiş, gelişmeleri isabetle okumuş, yeri ve zamanı geldiğinde gerekli uyarılarını çekinmeden yapmıştır. Ne var ki Zillet İttifakı bundan bile rahatsız olmuştur."
Mart 2022 kira artış oranı belli oldu!
TÜİK Şubat ayına ilişkin enflasyon verilerini açıkladı. Mart 2022 kira artış oranı da bu sonuçlarla birlikte belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre enflasyon ocak ayında TÜFE yüzde 11.10 artarken yıllık enflasyon 48.69 oldu. Peki, Mart 2022 kira artış oranı ne kadar olacak? TEFE TÜFE oranına göre mart ayı kira artış oranı yüzde kaç, kira artış oranı nasıl hesaplanır?
Ekonomi 03.03.2022, 10:07
MART AYI KİRA ARTIŞI NE KADAR OLDU?
Şubat ayı enflasyon rakamları açıklandı. Bu kapsamda Mart ayı kira artış oranları da netlik kazandı.
Enflasyon şubatta yüzde 4,81 artarken yıllık bazda yüzde 54,44 oldu.
MART AYI KİRA ARTIŞ ORANI 2022 YÜZDE 25,98 OLDU!
Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) enflasyon rakamlarını açıklanmasının ardından Mart 2022 kira artış oranı da belli olmuş oldu. Enflasyon (TÜFE) rakamlarının on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı Mart 2022 için yüzde 25,98 olarak gerçekleşti.