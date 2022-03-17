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Marmaris’te turizmciler yeni sezondan umutlu

Türkiye’nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde işletmeler son hazırlıklarını yaparken, turizmciler yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Ekonomi 17.03.2022, 11:56
Marmaris’te turizmciler yeni sezondan umutlu

Türkiye’nin en gözde turizm kentlerinden olan Muğla’nın Marmaris ilçesinde işletmeler son hazırlıklarını yaparken, turizmciler yeni sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Koronavirüs pandemisi ile mücadele ederken, orman yangınlarının da eklendiği Marmaris’te turizmciler son iki yıldır kötü etkilendi. Rusya ve Ukrayna arasındaki savaştan dolayı turist payının yüzde yirmi beşini oluşturan Rus ve Ukraynalıların iptali ile turizmciler, ana pazarı İngiltere ve diğer Avrupa ülkeleri için tanıtımların yoğun olduğu yaz sezonu için umutlu konuştu.

Turistik Seyahat Acenteleri Birliği Bölge Temsil Kurulu Başkanı Suat Esin, Ukrayna ve Rusya savaşının turizme etkisine değinerek, "Turizmciler ve özellikle seyahat acenteleri olarak maalesef iki yıldan beri zaten sıkıntılı günler yaşıyorduk. Pandeminin üzerine bir de orman yangını, sel eklendi derken maalesef bu da oldu. Rusya ve Ukrayna arasında çıkan savaş tabii ki ciddi anlamda etkileyecek bizi. Çünkü savaş uzadıkça turizm de etkilenecek bu işten. Şu anda Ukraynalı turist, tabii ki beklemiyoruz. Rus turistin bu yaptırımlarla gelmesi çok zor. Savaş bitse bile bu yaptırımlar devam ettiği sürece, Rus turisti beklemek bence hayal olur’’ dedi.

Şu anda diğer pazarlarda herhangi bir sıkıntı görünmediğini dile getiren Başkan Esin "Bizim buradaki ana pazarımız İngiltere. Savaş uzadıkça rezervasyonları biraz düştü, ama herhangi bir iptal görünmüyor. İlk uçağımız Dalaman’a 26 Mart’ta inecek. Tabii çok fazla bir sayı yok, ama sonuçta iki yıldan beri ciddi anlamda sıkıntı yaşayan, özellikle ana pazarı İngiltere olan biz turizmcileri bir moral motivasyon bakımından olumlu yönde etkileyecek" ifadelerini kullandı.

"Antalya ile Marmaris arasında rekabetten etkilenmeyiz"

Türkiye Turistik Otelciler Federasyonu (TUROFED) Genel Başkan Yardımcısı ve otel sahibi Bülent Bülbüloğlu, ana pazarı Rusya olan Antalya’nın başka pazarlara hamle yaparak Marmaris’e gelecek olan turist sayısını etkileyip etkilememesi konusu hakkında, "Her bölgenin dinamikleri farklı. Tabii ki rekabet olacak, ülkeler arasında da oluyor, bölgeler arasında da oluyor, ama dinamikleri farklı. Antalya ve Ege’nin konsepti de müşteri profilleri de farklı. Aslına bakarsanız Ege’yi daha çok İngiltere domine ediyor. Antalya’yı da Rus ve Rus cumhuriyetleri domine ediyor, ama bu Ruslar gelmeyecek anlamına gelmiyor. Şu an sıcak savaş var, mutlaka gelecektir. Avrupa’ya gidemeyen ve çok zengin olan Rusların yönü Türkiye’ye döndü diyebiliriz. Ama hedeflediğimiz sayılara belki ulaşamayabiliriz" açıklamasında bulundu.

"Ana pazarımız İngiltere ile ilgili 2019 rakamlarını yakalayabiliriz"

TUROFED Genel Başkan Yardımcısı Bülbüloğlu "Türkiye’deki oteller her zamankinden daha taze, daha dinamik şekilde açılmaya başladı yavaş yavaş. Dalaman bölgesine ilk uçağımız 26 Mart’ta inecek, 29 Mart’ta da böyle tam gümbür gümbür dolu dolu geliyor. İngiltere’den başlayacak, ama hemen sonrasında Hollanda’dan, Belçika’dan, Almanya’dan uçaklarımız da gelecek. Bu yıl kötü bir yıl olmayacak. Tabii ki savaş olduğu için bir takım dengeler değişti, biraz zayıflık olacak, ama sıcak günler gelmeye başladıkça böyle Mayıs Haziran’ın devreye girmesiyle diğer Avrupa ülkelerinden turistlerin geleceğini düşünüyoruz" dedi.

Türkiye otellerinin pandemi döneminde hijyen kurallarına uyum ve hijyen sertifika sistemi ile tüm dünyaya örnek olduğunu, normalleşme sürecinde yine tedbiri elden bırakmayacağını belirten Bülbüloğlu, "Oteller açık olduğu sürece sertifikasyon denetlemesi almak zorunda. Buradaki şartlar değişti. Bütün dünyada biliyorsunuz pandemi artık yavaş yavaş gücünü yitiriyor. Bu kurallarda da bir zayıflama getirdik. Daha esnek de diyebiliriz, ama yine kapalı yerlerde hepa filtre kullanacağız, kapalı alanlarda masa sandalye mesafeleri eski sertifikasyon programındaki gibi olacak, ama maske takma zorunluluğu olmayacak. Dış alanlarda, açık alanlarda şezlong arası mesafeler pandemi öncesine geri döndü’’ şeklinde konuştu.

"Tam turizm daha güzel olacak dedik, bu savaş patladı"

Hazırlıklarını tamamlayıp misafirlerini bekleyen bir otelin yöneticisi Ümit Kızıl ise "Genel olarak ülkemize gelen misafirlerin yüzde 25’ini Ukrayna ve Rusya oluşturuyordu, bugün rezervasyon neredeyse yok denecek kadar sıfırlandı. Ama farklı destinasyonlara yöneldik. Bunların içinde ilk 20 Mart itibariyle İran pazarı misafirlerimiz var. Onun haricinde İngiltere’den gelecek olanlar var. Bu yıl için beklentimiz çok büyüktü, ama işte pandemiden çıktık, tam turizm daha güzel olacak dedik, bu savaş patladı. Tabii ilk etkilenenlerden bir tanesi de turizm oldu. Tabii ki bizim tesisimiz zaten yaz kış açık olduğu için eksiklerimizi tamamlamaya biz daha erken başlıyoruz. Şu anda Mart’ın 20’si itibarıyla bizim herhangi bir eksiğimiz kalmayacak. Başka tesisler de aşağı yukarı hazırlıklarına çoktan başladılar. Onlar da işte Nisan’ın ilk haftası açacaklar inşallah’’ diyerek turizmciler olarak sezona hazır olduklarını belirtti.

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