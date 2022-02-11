Marmara’da kıyı balıkçılarının umudu karides

Marmara Denizi’ne ağ atan Tekirdağlı balıkçılar, limana karidesle dönüyor.

Tekirdağ’ın Süleymanpaşa ilçesinde balıkçılar, sabah saatlerinde tekneleri ile Marmara Denizi’ne açılıyor. Balıkçılar limana yakaladıkları karideslerle dönüyor. Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi 3. Başkanı Şükrü Ozan Dedeler, “Balıkçılıkla uğraşıyoruz. Sabahları denize çıkan arkadaşlarımız var. Marmara’da kıyı balıkçılığının yaptığı bir tek karides avcılığı var. Onların balıklarını alıyoruz. Pazarlamasını yapıyoruz. Böylelikle balıkçılık faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Karidesin bir aylık yasak bir dönemi var. 1 Ocak ile 1 Şubat arası yasak dönem. 1 Şubat’ta arkadaşlarımız denize çıktılar ama şu anki karides durumu çok az. En az 200 kiloya yakın tonaj olması gerekirken, 30-40 kilogram karidesle dönüyorlar. Bir kadem ince balığı tutuyorlar, 100 kilo, 150 kilo. Onlar da anca geçimini, mazot hayat şartlarından. Genellikle karides çıkıyor. İşte içinden bir kasa, iki kasa tekir balığı, 1-2 kilo mezgit balığı, 1-2 tane fener, 5-10 kilo jumbosu falan o şekilde dönüyorlar. Kıyı balıkçılarının yapacağı başka faaliyet yok. Kıyı balıkçılığının tek umudu karides avcılığı” dedi.