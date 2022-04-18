Marmarabirlik’ten üretime destek projesi

Marmarabirlik, ortaklarına can suyu olmaya devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde üreticilere akaryakıt desteğine başlayan Marmarabirlik, yeni bir projeyi daha hayata geçiriyor. Vakıfbank ile yapılan protokol çerçevesinde ağaç bakımı ve budama işçiliği için üretici ortaklara uygun koşullarda nakdi kredi desteği verilecek.

Başta iklim değişikliği, Pandemi ve diğer farklı nedenlerden dolayı dünyada tarım ürünlerine olan talep her geçen gün artmaktadır. Sektörün karşı karşıya kaldığı problemleri iyi analiz eden ve problemlerin çözümüne yönelik önemli adımlar atan Marmarabirlik, ortaklarına destek olmaya devam ediyor. Ağaç bakımı ve budama işçiliği için üretici ortaklara uygun koşullarda nakdi kredi desteği verilmesiyle ilgili olarak Marmarabirlik, Vakıfbank ile işbirliğine gitti. İki kurum arasında yapılan imza törenine, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Genel Müdür İsmail Acar, Genel Müdür Yardımcısı Mehmet Ertaş, Muhasebe Müdürü İlhan Bayram, Vakıfbank Bursa Ticari Şube Müdürü Necmettin Şimşek, Marmara Bölge Satış ve Pazarlama Müdürü Gökhan Bal, Tarım Bankacılığı Pazarlama ve Satış Koordinasyon Müdürü Volkan Yeniyurt katıldı.

Dünya genelinde üretim maliyetlerin arttığına dikkat çeken Hidamet Asa, önümüzdeki yıllar gıdanın en güçlü silah olacağını bu sebeple üretimde devamlılığın sağlanması için gerekeni yapacaklarını ifade etti. Ülkemizin stratejik gıda ürünleri arasında bulunan zeytinin önemine vurgu yapan Asa, Üreticinin yeni sezon hazırlıklarına başladığı bugünlerde organik ve organomineral gübre başta olmak üzere, zirai ilaç, akaryakıt desteği ile birlikte budama ve diğer masraflarını karşılayabilmesi için üreticiye kredi desteği verileceğini bildirdi.

Üretim maliyetlerinde yaşanan artışa vurgu yapan Başkan Asa, “Son yıllarda zeytin üretiminin işçilik maliyetlerinde önemli ölçüde artış yaşanmıştır. Amacımız üretimde devamlılığı sağlamak ve üreticimizin yükünü hafifletmektir” dedi.

Vakıfbank ile yapılan anlaşma çerçevesinde, kredibilitesi uygun ortakların 3 yıllık ürün teslimat ortalamasına göre kredi kullanabileceğini belirten Hidamet Asa, kullandırılacak kredi hakkında şunları söyledi: “0 - 500 kg 3.000 TL, 501 - 1.000 kg 5.000 TL, 1001-2.000 kg 7.500 TL, 2.001-3.000 kg 10.000 TL, 3.001- 4.000 kg 15.000 TL, 4.001-5.000 kg 20.000 TL, 5.000 kg ve üzeri olan ortaklara da 25.000 TL kredi desteği verilecektir. Verilecek olan nakdi kredi üreticiye ve üretime can suyu olacaktır.”

Destek kredisinin uygun koşullarda olduğunu belirten Asa, “Alınan teklifler doğrultusunda faiz oranı ve masraflar değerlendirildiğinde, bir kamu bankası olan Vakıflar Bankası en uygun teklifi vermiştir. Bu zor dönemde üreticinin ve üretimin yanında olan Vakıflar Bankası Genel Müdürlüğü’ne verdikleri destekten dolayı 30 bin zeytin üreticisi ortağımız adına teşekkür ediyorum” dedi.

Yıllık % 14,75 faiz oranı üzerinden verilecek olan kredinin kullanma işlemleri 21.04.2022 tarihinde kooperatif merkezleri ile Vakıfbank şubelerinde başlayacağını belirten Asa “Kefil olmadan, temlik karşılığında verilecek bu krediden ortaklarımızın faydalanabilmesi için önce kooperatif merkezlerine gelmeleri ve verilecek olan ortalama teslimat yazısıyla işlemlerini başlatmaları gerekir. Bu şartları sağlayan ortaklarımız aynı gün kredi kullanabileceklerdir” diyerek sözlerini tamamladı.