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Marmarabirlik’ten 69 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik, üretici ortaklarına yarın ödeme yapacak.

Ekonomi 14.01.2021, 12:52
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Marmarabirlik’ten 69 milyon TL’lik ödeme

Marmarabirlik, üretici ortaklarına yarın ödeme yapacak.

Ürün alım kampanyası 10 Ocakta sona eren Marmarabirlik’te ortakların teslim ettikleri ürün bedelleri yüzde 50’si peşin ödenmişti. Geri kalan alacaklarının yüzde 50’sinin karşılığı 69 milyon TL 15 Ocakta (yarın) ödenecek.

Marmarabirlik’te 2020/2021 ürün alım kampanyasında ortaklardan 39 bin ton ve 332 milyon TL tutarında ürün alımı gerçekleştirildi.

Marmarabirlik’te 29 Ocakta yapılması planlanan ödemeler, birlik nakit akışında olumlu yönde gelişme yaşanması sebebiyle yarın yapılacak. Mahsûl ürün bedellerinin yüzde 50’si karşılığı olarak 69 milyon TL ödeme yapılacak. Üreticiler yarın saat 18.00’dan itibaren Ziraat Bankası ATM’lerinden paralarını alabileceklerdir. 18-23 dane arasında alınan kota fazlası ürün bedelleriyle birlikte kalan ortak borçlarının tamamı olan 78 milyon TL, 17 Mart’ta ödenecektir. Birlik nakit akışının el vermesi durumunda ödemeler öne çekilecektir.

Ödemelerle ilgili bugüne kadar üreticinin mağdur edilmediğini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet ASA, “Birlik mali imkanlarında olumlu gelişme yaşandığında, ürün bedelleri 1 gün dahi geciktirilmemektedir. Nakit akışında yaşanan olumlu gelişme sebebi ile 29 Ocakta yapacağımız ödeme öne çekilmiştir” dedi.

Son yıllarda iklim değişikliğinin üretimi olumsuz yönde etkilediğini ifade eden Asa şunları söyledi:

“İlkbaharda uzun süreli yağışlar, sonrasında meydana gelen dolu yağışı ve hasat döneminde kuraklık sebebi ile zeytin üretimini de olumsuz etkilemiştir. Ulusal Zeytin ve Zeytinyağı Konseyi (UZZK) Türkiye raporuna göre tanedeki kayıp miktarı 145 bin ton, zeytinyağındaki kayıp miktarı ise geçen yıla göre 35 bin 562 tondur. Marmarabirlik faaliyet bölgesinde rekolte tahminlerinin altında bir üretim gerçekleşmiştir. Mudanya’da 10, Gemlik’te 8 mahallemizde yoğun dolu yağışı nedeniyle binlerce ton zeytin yağlık vasfına dönüşmüştür. Ürün alım kampanya öncesi 75 bin ton rekolte beyanı gelmesine rağmen hasat dönemi sona erdiğinde bu miktarın olmadığı anlaşılmıştır.”

Başkan Asa, ürün alımlarının sona ermesi ile birlikte yeni sezona hazırlık yapmak üzere ağaç bakımı için zirai ilaç ve Marmarabirlik markası KopOrganik gübre ile ilgili hazırlıklara başlandığını da sözlerine ekledi.
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