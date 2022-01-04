banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Uzmanından “TL” öngörüsü
Uzmanından “TL” öngörüsü
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Fatih Terim: “En üst gayretle çalışmaya devam edeceğim”
Altında yükseliş sürüyor!
Altında yükseliş sürüyor!
Sigaraya büyük zam!
Sigaraya büyük zam!

Marmarabirlik’ten 258 milyon TL kredi tahsisatı

2021/2022 ürün alım kampanyasının sonuna gelen Marmarabirlik, ortaklarına toplam 258 milyon TL kredi tahsisatı yaptı.

Ekonomi 04.01.2022, 14:24
Marmarabirlik’ten 258 milyon TL kredi tahsisatı

2021/2022 ürün alım kampanyasının sonuna gelen Marmarabirlik, ortaklarına toplam 258 milyon TL kredi tahsisatı yaptı.

Ürün alım kampanyasının sonuna yaklaşıldığını kaydeden Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, 2022 yılı için ortaklara tahsis edilen kredi limitleri ile ilgili, “Ortaklarımıza 258 milyon TL kredi tahsisatı yapılmıştır. Limitler belirlenirken ortaklarımızın 3 yıl boyunca kooperatifine verdikleri ürün ortalaması baz alınmıştır. 3 yıllık teslimat ortalaması 1 tona kadar olan ortaklarımıza gübre ve zirai ilaç için 3.500 TL, akaryakıt içinde en 3.000 TL olmak üzere en düşük kredi tahsisatı 6.500 TL olarak belirlenmiştir. Ayrıca, son üç yılda rekolte beyanının yüzde 50’sini tamamlayan ortaklarımıza her yıl için 200 TL ilave limit sağlanacaktır. Kooperatifine ürün veren her zaman kazançlı çıkmıştır” dedi.

Ürün alımları sona ermeden üreticilerimizin yeni sezona hazırlık olarak, ağaç bakımında kullanacağı gübre, ziraî ilaç ve akaryakıt dağıtımı için çalışmaların sürdüğünü kaydeden Asa, “Maksadımız üreticimizin zeytin üretiminde bütün girdilerini temin ederek destek sağlamaktır” diye konuştu.

2020 ve 2021 yıllarında kimyasal gübre dağıtımı yapıldığını, bu yıl fennî gübre yerine organik gübre ve 10-5-10 formülasyonunda organomineral gübre dağıtımının yapılacağını ifade eden Başkan Asa, “2 yıl önce Marmarabirlik markası Kop Organik ismi ile piyasaya sunduğumuz Organik ve Organomineral gübreden beklentilerimiz çok yüksek, üreticilerimiz uzun vadede faydalarını çok iyi görecektir. Organik gübre toz 23,5 TL, Pelet 28 TL, Organomineral gübre 10-5-10 formülasyonu 203 TL’den ortaklara satışı yapılacaktır” dedi.

Ziraî ilaçla ilgili hazırlıkların da devam ettiğini bildiren Hidamet Asa şunları söyledi: “Zirai ilaç piyasalarında fiyat farklılıkları sebebi ile firmalarla görüşmelerimiz devam ediyor. Amacımız üreticimizin menfaatlerini koruyacak bir fiyat politikası oluşturmak. Yüksek fiyatlara zirai ilaç satmak istemiyoruz. Üreticimizi fiyat baskısından korumak istiyoruz.”

Zeytin üretiminde en önemli girdilerden olan akaryakıt dağıtımına Nisan 2022 tarihinde başlayacaklarının altını çizen Asa, “Üç yıllık ortalaması 1000 kg’a kadar olan ortaklarımıza en düşük akaryakıt limiti 250 litre, 1001-2500kg’a kadar olanlara 300 litre, 2501 kg üstü olanlara da 350 litre akaryakıt desteği verilecektir. Akaryakıt dağıtım usul ve esasları Marmarabirlik tarafından daha sonra belirlenecektir” diye ifade etti.

Asa, “Tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de pandemiden kaynaklı sıkıntılar yaşandı. Bunun dışında kuraklık, piyasalarda üreticimizin yaşadığı maliyet baskısı, ürünün sofralıktan yağlık vasfına dönüşmesi nedeniyle zor bir yıl oldu, Marmarabirlik her zaman olduğu gibi bu zor yılda da üreticisinin yanında olmuş ve verdiği desteklerle ortaklarına sahip çıkmıştır. Geçtiğimiz yıl her kg zeytin yetiştirmek için 1,5 TL ayni kredi desteği verilmişti. Bu yıl Marmarabirlik Yönetim Kurulu tarafından kilogram başına 3 TL kredi desteği verilmesi kararlaştırılmıştır” diye konuştu.

Öte yandan 2021/2022 ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik’te bugüne kadar 448 milyon TL tutarında 44 bin 200 ton ürün alımı gerçekleştirildi. Birlik 18 Aralık - 31 Aralık 2021 tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak, 6 Ocak 2022 Perşembe günü ortaklara 5,7 milyon TL ödeme yapacak. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 205,7 milyon TL ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Ortaklar Perşembe günü saat 18.00’dan itibaren 5.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Başkan Hidamet Asa, ortaklara ürün bedeli alacaklarından kalan kısmının ödenmesi için çalışmalar yapıldığını ve en kısa sürede tamamının ödeneceğini bildirdi.

Yorumlar (0)
13°
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandirmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. Istanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Genclerbirligi 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa Futbol Kulubu 18 22
13. Altinordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Keciorengucu 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 21 53
2. Chelsea 21 43
3. Liverpool 20 42
4. Arsenal 20 35
5. West Ham 20 34
6. Tottenham 18 33
7. M. United 19 31
8. Wolverhampton 19 28
9. Brighton 19 27
10. Leicester City 18 25
11. Crystal Palace 20 23
12. Brentford 19 23
13. Aston Villa 19 22
14. Southampton 19 21
15. Everton 18 19
16. Leeds United 19 19
17. Watford 18 13
18. Burnley 17 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 20 46
2. Sevilla 19 41
3. Real Betis 19 33
4. Atletico Madrid 19 32
5. Barcelona 19 31
6. Rayo Vallecano 19 30
7. Real Sociedad 19 30
8. Villarreal 19 28
9. Valencia 19 28
10. Athletic Bilbao 20 27
11. Espanyol 19 26
12. Celta de Vigo 19 23
13. Granada 19 23
14. Osasuna 19 22
15. Mallorca 19 20
16. Getafe 19 18
17. Elche 19 16
18. Deportivo Alaves 19 16
19. Cádiz 19 14
20. Levante 19 8