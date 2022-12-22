Marmarabirlik’ten 150 milyon lira ödeme

2022/2023 iş yılı ürün alım kampanyası devam eden Marmarabirlik, 23 Aralık 2022 tarihinde ortaklara 150 milyon lira dördüncü dilim ödemesi yapacak.

Marmarabirlik 23 Aralık 2022 Cuma günü ortaklara, 3 Aralık - 16 Aralık tarihleri arasında teslim ettiği ürün bedellerinin yüzde 50’sinin karşılığı olarak 150 milyon lira ödeme yapacak. Ortaklar bu gece saat 00.00’dan itibaren 4.dilim ödemelerini Ziraat Bankası ATM’lerinden alabilecekler. Bu ödeme ile birlikte ortaklara toplam 562 milyon lira ödeme gerçekleştirilmiş olacak. Marmarabirlik alımların başladığı 21 Ekim 2022 tarihinden bugüne kadar Gemlik çeşidi, su tipi ve yağlık dahil olmak üzere 51 bin 830 ton ve 1 Milyar 285 milyon lira tutarında alım gerçekleştirdi.

Toplam olarak alınan 51 bin 830 ton ürünün kooperatif bazında dağılımı şu şekilde oluştu. Gemlik 4 bin 400 ton, Mudanya 14 bin 750 ton, Erdek 5 bin ton, Orhangazi 4 bin 900 ton, İznik 15 bin 400 ton, Edincik 6 bin 300 ton, Mürefte bin ton, Marmara Adası 80 ton ürün alımı gerçekleştirdi.

Tavan fiyatın 54 lira, taban fiyatın da 18,5 lira olduğu 2022/2023 ürün alım kampanyasının sonuna geldiklerini belirten Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Hasat sonu ürün alımlarımızı genel olarak değerlendirdiğimizde, yağlık, orta ve ince kalibrenin yoğun bir şekilde gelmesinden ve danenin hava şartlarına bağlı olarak küçülmesinden dolayı, ortalama alım fiyatında kampanya başına göre düşüş görülmektedir. Bir önceki yılın tavan ve taban fiyatı ile ortalama alım fiyatını karşılaştırdığımızda, aynı miktarda ürün alımı için yaklaşık üç katı alım bütçesi oluşmuştur. Bu yılı yara almadan ve zarar etmeden atlatmayı hedefliyoruz. Marmarabirlik güçlü kurumsal ve ekonomik yapısı ile zorlukların üstesinden gelecektir. Sonuna yaklaştığımız 2022/23 iş yılı ürün alım kampanya süresince üreticilerimiz sorunsuz bir şekilde ürünlerini kooperatiflerine teslim etmişlerdir. Alınan ürün bedellerinin yüzde 50’si ortaklarımıza ödenmiştir. Geri kalan ürün bedelleri de Birlik mali imkânları ölçüsünde ödenecektir.”