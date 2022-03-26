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Marmarabirlik’te Başkan Hidamet Asa güven tazeledi

Marmarabirlik’in 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu seçimimin de yapıldığı ve tek liste ile gidilen genel kurulda, Başkan Hidamet Asa güven tazeledi. Marmarabirlik’in son 10 yılda büyük değişime uğradığını belirten Başkan Asa, “Bir kooperatif markası olarak büyümeye, yatırımlar yapmaya ve üretici odaklı hizmetlerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Ekonomi 26.03.2022, 15:00
Marmarabirlik’te Başkan Hidamet Asa güven tazeledi

Marmarabirlik’in 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu seçimimin de yapıldığı ve tek liste ile gidilen genel kurulda, Başkan Hidamet Asa güven tazeledi. Marmarabirlik’in son 10 yılda büyük değişime uğradığını belirten Başkan Asa, “Bir kooperatif markası olarak büyümeye, yatırımlar yapmaya ve üretici odaklı hizmetlerimizle çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

Marmarabirlik’in 2020-2021 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy tesislerinde yapıldı. Birlik Başkan ve Yönetim Kurulu seçiminin yapıldığı genel kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile Birlik Temsilcileri katıldı.

Yönetim kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programının görüşüldüğü genel kurulda, ortaklara verilen ayni kredi desteğinin artırılması oy birliği ile kabul edildi. Ayrıca ürün alımları devam ederken, Marmarabirlik Yönetim Kuruluna fiyat artışı yapabilme yetkisi verildi.

Genel kurulda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, Birlik’in büyüme rakamlarını şöyle özetledi: “2010 yılında Marmarabirlik ‘in öz kaynakları 111 milyon TL’den bugün 729 milyon TL’ye yükselmiştir. Ortaklarımızın ödemiş olduğu sermaye payı 34 Milyon TL olmasına rağmen, 21 kat değer kazanmıştır. Marmarabirlik kâr ettikçe öz kaynakları da artmıştır. 2021 yılında net ciromuz 918 milyon TL’dir. 2010’dan bugüne Entegre Tesisler başta olmak üzere toplam 166 milyon TL’lik yatırım yapılmıştır. Marmarabirlik yaptığı yatırımlarla her geçen gün daha da büyümektedir.”

Marmarabirlik’in mali açıdan güçlü bir yapıya kavuştuğunu ve 2021-2022 iş yılında bunun çok iyi görüldüğünü belirten Hidamet Asa, “Öngörülebilirliği zor bir yılda 44 bin 500 ton ürün alımı gerçekleştirdik. Marmarabirlik; 450 milyon TL ürün bedeli, kilogram başına verilen 1 TL prim desteği toplamı 43,5 milyon TL, zirai ilaç ve organomineral gübre alımı için 40 milyon TL olmak üzere toplam 533 milyon 500 bin TL tutarında ödeme yapmıştır. Göreve geldiğimiz günden bugüne olduğu gibi ödemeler tamamen kendi öz kaynaklarımızla yapılmıştır. Önümüzdeki dönem ürün alım fiyatları açıklanırken, girdi maliyetleri ve piyasa koşulları dikkate alınarak, üreticimizin geçimini sağlayabileceği fiyat politikası ile alımlar yapılacaktır” dedi.

Ortaklara akaryakıt müjdesi

“Üreticimizin girdi maliyetlerinin arttığını çok iyi biliyor ve görüyoruz” diyen Asa, “Gübre ve zirai ilaç desteği ile birlikte üreticilerimizin en önemli girdi kalemini oluşturan akaryakıt desteği verilmesine 1 Nisan 2022 tarihinde başlanacaktır. Bu destek için ortaklarımıza toplam 173 milyon TL kredi tahsisatı yapılmıştır. Kooperatifine son 3 yılda ortalama ürün teslimatı 1.000 kg ve altında olan ortaklara 250 lt, 1.001kg - 2.500 kg arasında olan ortaklara 300 lt, ortalama teslimatı 2.501 kg ve üstünde olan ortaklara 350 lt karşılığı tutarında akaryakıt desteği verilecektir. Üretime destek vermek amacıyla; zirai ilaç, göztaşı, bordo bulamacı, organik ve organomineral gübre ve akaryakıt desteği için ortaklarımıza toplam 335 milyon TL kredi tahsisatı yapılmıştır” dedi.

Hidamet Asa, Marmarabirlik’in gelecek hedefleriyle ilgili şunları söyledi;

“Yeni dönemde; üretime ve üreticilerimize verilecek olan destekler artırılacaktır. Bu çerçevede zirai ilaç, gübre ve akaryakıt ihtiyaçlarının tamamını karşılamayı, 2022/23 iş yılı ürün alım kampanyasında 60 bin ton ürün almayı, onümüzdeki yıllar ihracat hedefimizi 12 bin ton yapmayı ve 35 milyon dolar döviz girdisi sağlamayı, e-ticarete önem verilerek tüketiciye kolay ulaşmayı, yeşil enerji yatırımlarını hayata geçirerek tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üretmeyi, depolama kapasitemizi 100 bin tonlara çıkarmayı, katma değeri yüksek ürünler üreterek karlılığımızı artırmayı, üretim kapasitemizi 65 bin tonlara çıkarmayı, zeytini tarımsal ürünler içinde en çok kazandıran ürün yapmayı, üreticilerimizin satmakta zorlandığı ince kalibreli ürünü en iyi şekilde değerlendirmeyi, ortaklarımızın üretim maliyetlerini düşürmek için eğitim ve bilimsel çalışmalar yapmayı, verilecek desteklerle üreticimizi enflasyonist baskıdan kurtarmayı, Cumhuriyetimizin 100. Yılında 50 bin ton ürün satmayı ve 1 milyar 300 milyon TL net ciro elde etmeyi hedefliyoruz. Bugüne kadar bütün hedeflerimize ulaştık. Ekip çalışmasıyla, birlik ve beraberlik ile bu hedeflere ulaşacağımıza inancımız tamdır.”

Türkiye’de ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan Marmarabirlik’in 30 bin ortağı ile büyük bir aile ve güçlü bir kooperatif olduğunu ifade eden Asa, “Yönetim Kurulu olarak amacımız ortaklarımıza daha çok destek olmak, Marmarabirlik’i daha iyi yarınlara taşımaktır. Marmarabirlik’te huzur ortamının sağlanması birlik beraberliğimizi güçlendirmektedir. Huzur ortamının sağlanması ile Marmarabirlik hak ettiği yere gelmiştir. Huzurun olmadığı yerde hizmet olmaz ” diye konuştu.

Tek liste ile gidilen ve 239 delegenin katıldığı genel kurulda oyların tamamını alan ve güven tazeleyen Hidamet Asa, Marmarabirlik Yönetim Kurulu Başkanlığına tekrar seçildi. Ana sözleşme gereği 4 yılığına seçilen Marmarabirlik Başkan ve Yönetim Kurulu üyeleri 2026 yılına kadar görev yapacak. Marmarabirlik Yönetim Kurulu: Başkan Hidamet Asa (İznik Zeytin Kooperatifi), Başkanvekili Ali Yıldız (Mudanya Zeytin Kooperatifi), Osman Bostancı (Gemlik Zeytin Kooperatifi), Kemal Dinç (Mürefte Zeytin Kooperatifi), Enis Edin (Edincik Zeytin Kooperatifi), Mustafa İlgen (Erdek Zeytin Kooperatifi), İsmail Acar (Genel Müdür).

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