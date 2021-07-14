-Marmarabirlik genel kurulu yapıldı

Marmarabirlik’in 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurulu yapıldı. Kooperatifleri temsilen 251 Birlik Temsilcisinin katıldığı Genel Kurulda konuşan Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa önemli mesajlar verdi. Asa,“Satış ve ihracat rekoru kırdığımız iş yılında, ortaklarımıza verilen akaryakıt desteği ile bir ilke imza attık.Amacımız Marmarabirlik’i daha iyi yarınlara taşımak ve ortaklarımıza daha çok destek olmaktır” dedi.

Marmarabirlik’in 2019/2020 İş Yılı Olağan Genel Kurul toplantısı Başköy tesislerinde yapıldı. Genel Kurula, Bakanlık Temsilcileri, Birlik Yönetim Kurulu Üyeleri, Marmarabirlik’e bağlı 8 Kooperatif Başkan ve Yöneticileri ile 251 Birlik Temsilcisi katıldı. Marmarabirlik’in Yönetim Kurulu faaliyet raporu, bütçe ve çalışma programı oybirliği ile kabul edildi.

Yönetim Kurulu Başkanı Hidamet Asa, yaptığı konuşmada Birliğin geldiği noktayı ve gelecek hedefleriyle ilgili önemli mesajlar verdi. Asa, “Göreve geldiğimiz günden bugüne Marmarabirlik’i modernize etmek ve kurumun marka değerini artırmak için toplam 160 milyon TL yatırım yapılmıştır. 2010 yılında Marmarabirlik’in öz kaynakları 111 milyon TL’den bugün 660 milyon TL’ye yükselmiştir. 2021 yılında 890 milyon TL ciro hedeflenmektedir. Hedefimiz 2022 yılında ise 1 milyar TL ciroya ulaşmaktır” dedi.

Ortakların girdi maliyetlerini düşürmek için 2010 yılından bu yana destek verdiklerini belirten Hidamet Asa, sözlerini şöyle sürdürdü:“Gübre ve zirai ilaç için ortaklara 91 milyon TL kredi tahsisatı yapılırken, Marmarabirlik tarihinde ilk kez ortaklara akaryakıt desteği verilmiş ve bu destek için de 37 milyon TL tutarında ayrıca tahsisat yapılmıştır. 2021 yılında ortaklarımıza toplamda 128 milyon TL destek bütçesi oluşturulmuştur. Bu yapılanlar Marmarabirlik’in nerden nereye geldiğinin bir göstergesidir. Amacımız üreticimize farklı projelerle daha çok destek olmaktır. 2021/2022 ürün alım kampanyasıyla ilgili çalışmalarımız yoğun bir şekilde devam etmektedir”

2021/2022 Ürün alım kampanyası ile ilgili açıklamada bulunan Asa, “Fiyatlar belirlenirken üreticimizin maliyetleri dikkate alınarak fiyat belirlenecektir” dedi.

Kurumun başarılarından da söz eden Başkan Asa, “Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak yapmış olduğumuz planlı çalışmalar neticesinde, ürün alımları, ürün satışları ve ihracatımız her geçen gün artmaktadır.2010 öncesi son 5 yılda ortalama 23 bin tonlar seviyesinde olan satışlarımız, 2020 yılında 45 bin tonlara ulaşmıştır. Bu da Marmarabirlik tarihinde bir ilktir. İhracatımıza baktığımızda 2010 yılı öncesi 3 bin 500 - 4 bin tonlar seviyesindeyken, 2020 yılında 9 bin ton ve 25 milyon dolarlık ihracat yapılmıştır. Zeytin-zeytinyağı sektöründe 7.kez ihracat şampiyon adayı olan Marmarabirlik, ihracat yaptığı ülke sayısını İtalya ve Makedonya’yı ekleyerek 60’a çıkarmıştır” ifadelerin kullandı

Hidamet Asa sözlerini şöyle tamamladı: “Ülkemizde ilk 500 sanayi kuruluşu içinde yer alan Marmarabirlik 30 bin ortağı ile büyük bir ailedir. Göreve geldiğimiz günden bugüne kooperatiflerimizle her zaman dayanışma ve işbirliği içinde olduk. Yaptığımız yatırımlarla kooperatiflerimizin büyümesine, ortaklarımızın refah seviyesinin artmasına büyük katkılarımız oldu, olmaya da devam edecektir. Marmarabirlik Yönetim Kurulu olarak amacımız Marmarabirlik’i daha iyi yarınlara taşımak, gelecek nesillere daha güçlü kooperatif bırakmak ve ortaklarımıza daha çok destek olmaktır. Ortaklarımıza verilen destekler daha da artacaktır. Başarıların temelinde, değişim, dönüşüm, planlı büyüme, sistemli çalışma ve huzur ortamın sağlanması vardır.”