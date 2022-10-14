Markette ithali 50, yerlisi 25 TL: Muzda hasat başladı, bahçede kilosu 13 TL

Türkiye’nin muz ihtiyacının yüzde 50’sinden fazlasının üretildiği Mersin’de hasat dönemi başlarken, bahçede fiyatı 17,5 TL’den 13 TL’ye kadar düştü. Fiyatın aşağı doğru inmesiyle birlikte özellikle marketlerde son haftalarda kilogramı 50 TL’ye dayanan ithali ile 25 TL’yi geçen yerli muzun fiyatının düşmesinin beklendiği kaydedildi.

Ülke genelinde tüketilen her iki muzdan birinin üretildiği Mersin’de, örtü altında hasat dönemine girildi. Hasat dönemine girilmesiyle birlikte ara dönemde bahçede 17,5 TL’yi gören yerli muzun birinci kalite fiyatı üretici de 13 TL’ye kadar indi. Hevenklerin alt sıralarındaki ikinci kalite muz ise üreticiden 6,5 TL’ye alındığı belirtildi. Pazarda 18- 22 TL, marketlerde 25 ile 27 TL arasında satılan yerli muzun hasat dönemiyle birlikte biraz daha aşağı çekilmesi beklenirken, 50 TL’ye yaklaşan ithal muzun da tercih edilmemesiyle fiyatının düşmesinin beklendiği aktarıldı. Üreticiler, vatandaşlara hem aroması hem taze olması hem de aile ve ülke ekonomisine katkı sağlamak için ithal yerine yerli muz tüketimine önem verilmesini istedi.

Yeşil hasat ediliyor, işlenip sarartmaya bırakılıyor

Hasat dönemi ile birlikte başta Anamur, Bozyazı ve Erdemli olmak üzere birçok ilçede bulunan seralarda olgunlaşan muzların hevenkleri kesilerek sarartma tesisine götürülüyor. Burada çiçek kısımları temizlenip, yıkama havuzundan geçirilen ürünler kasalara yerleştirilip sarartma depolarına alınıyor. Yaklaşık bir hafta sonra talebe göre pazara gönderilen olgunlaşmış muzlar tüketiciyle buluşuyor.

Muz işleme tesisinde çalışan Ayşe Demirel, kesimden gelen muzların hevenklerinden ayrıldığını ve çiçeklerinin temizlendiğini belirterek, kendilerinin paketlenmesini gerçekleştirip sarartmaya koyduklarını söyledi.

İşleme tesisi şefi Yafes Akça ise, "Yerli muzumuz şu an serada 13 lira. Gayet güzel bir fiyat. İthal muza nazaran çok lezzetli ve tatlı bir üründür. Muzun lezzet ve aroması ithal muza oranla yüzde yüz farklı ve güzeldir. Vatandaşımıza yerli muzu tavsiye ederim. Damak tadı, lezzet , aroma ve üreticiye destek açısından yüzde yüz yerli muz diyorum" dedi.

"Yerli muz milli servettir, Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak şekilde olduk"

Hasadın başladığını belirten muz üreticisi İrfan Özçalışkan, "Bu aydan sonra inşallah daha fazla olur. Hasat yoğunlaştıkça fiyat düşüyor. Anamur’dan Adana’ya kadar her tarafta muz var. Fakat vatandaşlarımız bazen ithal muza dönüyorlar. Yerli muz bir milli servettir . Bugün tahmin ederim Türkiye’nin ihtiyacını karşılayacak şekilde olduk. İthal muz tamamen ilaçla ve mumlandığı için gemide ancak 3 ayda geliyor. İthal muzun ne olduğu belli değil. Bizim muzlarımız Türk milletinin ağız tadına göre, daha tatlı, daha güzel ve hesaplı. Öbürü 40-50 lira, bunlar 20-25 lira piyasada şu anda. Kesim zamanları geldiği için hallerde yığılma oluyor, 15 gün içinde fiyat bahçede 17.5 liradan 13 liraya düştü fiyat. Yerli muz yemekte fayda var, sağlık yönünden de" diye konuştu.