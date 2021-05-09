Marketlerden fiyat oyunu!

İçişleri Bakanlığı'nca 81 il valiliğine gönderilen genelge kapsamında, pazarcı esnafı, bugün tezgahlarını açtı. Pazarcılara karşılık olarak marketlerden de farklı bir taktik geldi.

MARKETLERDEN FİYAT OYUNU!

Alanya Ziraat Odası Başkanı Tahir Göktepe, pazarcılara alışveriş poşetleri ve fiyatları yazabileceği kartları dağıttı.

Arife günü de pazar yerlerinin açılmasını talep ettiklerini belirten Göktepe, "Marketler bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı." ifadelerini kullandı.

"Devlet büyüklerimizden semt pazarlarının açılmasıyla ilgili talepte bulunmuştuk. Değerli büyüklerimiz cumartesi günleri semt pazarlarının kontrollü bir şekilde açılmasını kararlaştırdı.

Bu karardan dolayı emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Bugün buraya gelmeden önce zincir marketleri dolaştık. Oradaki fiyat durumuna baktık.

"FİYATLARI DİP YAPMIŞLAR"

Bugün fiyatları dip yapmışlar. En alt düzeyden satıyorlar. 3 gün önce gittiğimizde çok daha fahiş fiyatlar vardı. Bugün pazarda vatandaşlarımıza satılan domates halde 3,5 TL. Pazar yerinde baktığımızda ise fiyatımız 5 TL.

Kontrollü bir şekilde tem tüketicilerin mağdur olmaması açısından hem de üreticilerimizin ürünü para etsin, diye ben kıymetli devlet büyüklerimden arife günü de pazar yerlerinin açılmasını rica ediyorum. Biz bunu yapmazsak yine zincir marketlerde çok ciddi fahiş fiyatlarla ürün satışı olacak. Sonrasında kapalı alanda tüketiciler zincir marketlerden alışveriş yapmaya gidecek. Bu da koronavirüsün daha hızlı yayılmasını sağlayacaktır. Biz üreticiler olarak çalışıyoruz üretiyoruz. Vatandaşlarımız evlerinde kalsın. Kurallara uyalım sonrasında zaten çok güzel bir bayram olacak."

KURALLAR İHLAL EDİLDİ

İçişleri Bakanlığı’nın genelgesi ile semt pazarları bugün açıldı. Sultangazi Cebeci Mahallesi’nde kurulan pazarda yoğunluk yaşanırken, sosyal mesafe kuralı da zaman zaman ihlal edildi.

Koronavirüsle mücadele kapsamında başlatılan 17 günlük tam kapanma döneminde kapalı olan halk pazarları İçişleri Bakanlığı’nın genelgesiyle bugün 10.00-17.00 saatleri arasında açıldı.

Sadece yaş sebze ve meyve ile fide satışı yapılan Sultangazi Cebeci Mahallesi’ndeki pazarda yoğunluk oluştu. Pazar alanında sosyal mesafe kuralı da zaman zaman unutuldu.

"VATANDAŞLARIMIZ SAAT 17.00’YE KADAR PAZAR İHTİYAÇLARINI KARŞILAMALI"

Öte yandan pazar alanında denetim yapıldı. Denetimlere Sultangazi Kaymakamı Uğur Kalkar da katıldı, Kalkar, "Bugün Sultangazi’de 15 tane semt pazarımız açık. Pazarlarda satışa saat 10.00’da başlandı.

Saat 17.00’ye kadar devam edecek. 3 metre kuralını pazarlarımızda uygulamaya çalışıyoruz. Vatandaşlarımızdan ricam ise saat 17.00’ye kadar pazar ihtiyaçlarını karşılamaları. Yine aynı zamanda hem pazarcı esnafımızın hem de vatandaşlarımızın maske, mesafe ve temizlik kurallarına uymalarını bekliyoruz. dedi.

"PAZARLARIN AÇILMIŞ OLMASINDAN ÇOK MEMNUNUZ"

Pazarcı Hatice Baltacı, "Pazarlar açıldığı için çok mutluyuz. Pandemi bir an önce bitsin ve pazarlarımız eski düzenine dönsün istiyoruz.

Pazarcı Hatice Baltacı, "Pazarlar açıldığı için çok mutluyuz. Pandemi bir an önce bitsin ve pazarlarımız eski düzenine dönsün istiyoruz. Pandemi bizleri çok etkiliyor işlerimizi yapamıyoruz. Uzun süredir evdeydik bugün pazara çıktım" dedi. Pazarcı Mehmet İl ise, "Pazarların açılması bizim için çok iyi oldu. Keşke daha önce açılsaydı. Şu an fiyatlarda biraz artış var. Ama inşallah zamanla daha uygun hale gelecek." diye konuştu.

"PAZARDAKİLER GİBİ OLMUYOR"

Pazara gelen Nuriye Ceylan, "Evin ihtiyaçları olan meyve ve sebze alıyorum. Erken gelmeye çalıştım ama şimdiden pazar kalabalık olmaya başladı. Pazarda virüs kapmadan eve gitmek istiyorum" dedi. Alışverişe gelen Şevval Kütük ise, "Evde ihtiyacımız olan her şeyi aldık. Bir haftadır bakkaldan manavdan alıyorduk ama pazardakiler gibi olmuyor" dedi.