banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Tahvil piyasasında 20 yılın rekoru
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Sözleşmeli sağlık personeli yerleştirme sonuçları açıklandı
Yargıtay’ın Aziz Yıldırım açıklaması!
Yargıtay’ın Aziz Yıldırım açıklaması!
Hamsi, tezgahları da terk etti
Hamsi, tezgahları da terk etti

Marketler mercek altında! Sivas’ta fahiş fiyat denetimi yapıldı

Sivas Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki zincir marketler ve gıda satışı yapan çeşitli iş yerlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Ekonomi 27.12.2021, 16:48
Marketler mercek altında! Sivas’ta fahiş fiyat denetimi yapıldı

Sivas Belediyesi ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri kentteki zincir marketler ve gıda satışı yapan çeşitli iş yerlerine yönelik fahiş fiyat denetimi yaptı.

Döviz kurlarındaki düşüşün, etiketlere yansıyıp yansımadığını kontrol eden ekipler, gıda, sebze, meyve ve hijyen ürünlerinin fahiş fiyatlarla satılmaması için denetimde bulundu. Alibaba Aşık Veysel Bulvarı üzerinde gerçekleştirilen fahiş fiyat denetimlerine Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Ticaret İl Müdürü Selim Baş katıldı.

“Fiyatlar düşüş eğiliminde”

Denetimlerin ardından açıklamalarda bulunan Ticaret İl Müdürü Selim Baş, haksız fiyat artışı ve etiket denetimlerinin sürekli devam ettiğini belirterek “Ekiplerimiz her zaman sahadalar. Denetimlerimiz sürekli devam ediyor. Herhangi bir olumsuzluk yaşamadık şu anda. Fiyatlarda ve etiketlerde bir sıkıntı görmedik mağazalarımızda. Dolardaki düşüşün artık marketlerimizdeki etiketlere de indirim yönünde yansıyacağı noktasındaki işaretleri almış bulunmaktayız. Beklediğimiz oranda bir düşüş olmamakla beraber bir düşüş eğiliminde. Tüketicilerimiz bizim erişemediğimiz noktalarda 7/24 Alo 175 hattımızı arayarak müdürlüğümüze ve zabıtalardaki tüketici amirliklerimize bilgi vererek bizlere yardımcı olabilirler. Çünkü sahadaki ekiplerimiz tüketicilerin kendileridir. Çünkü biz başarılarımızı müşterilerimizin bu bildirimlerine borçluyuz. Bize bildirimde bulunmaktan kesinlikle ve kesinlikle çekinmesinler” diye konuştu.

“Her şey normale dönecek”

Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ise, Ticaret İl Müdürlüğü ve belediye zabıta ekipleri ile birlikte il genelinde fahiş fiyat denetimleri ve etiket kontrolleri yapmak üzere sahada olduklarını kaydederek “Sivas esnafımıza teşekkür ediyorum. Sivas esnafımız bu noktada hemşehrilerinin yanında; destekleyici mahiyette fiyat uygulamaları var, fiyat politikaları var. Son dönemde ülkemiz ekonomisine yapılan saldırılar neticesinde kurdaki aşırı oynaklık nedeniyle hammadde ve girdi fiyatlarındaki artış ister istemez gıda fiyatlarına ve diğer ürünlere de yansımıştı. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamasından sonra ekonominin normale dönmeye başlamasıyla birlikte fiyatlarda da esneme ve gevşeme var. Biz inanıyoruz ki yeni yılla birlikte her şey normale dönecek. Gerek belediye zabıta teşkilatımız gerek Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri devamlı sahada. Sahayı kontrol altında tutuyoruz. Bu sahada bir sıkıntı olduğu anlamına gelmiyor ama biz devlet olarak, yerel yönetim olarak hemşehrilerimizin gönlünün rahat bir şekilde alışveriş yapmaları noktasında bu denetimlerimizi devam ettireceğiz. Denetim bir eksiklik, usulsüzlük veya noksanlık olduğu zaman yapılmıyor. Biz denetimimizi yaptıktan sonra teşekkür ederek ayrılıyoruz. Sivas halkı her zaman devletinin yanında olmuştur. Yine aynı şekilde bu zorlu süreci de devlet millet kaynaşmasıyla birlikte atlatacağımıza inanıyoruz. Huzurunuzda işini düzgün yapan esnafımıza teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 18 36
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 18 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 18 26
13. Giresunspor 19 22
14. Antalyaspor 19 22
15. Kayserispor 18 21
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 19 47
2. Liverpool 18 41
3. Chelsea 19 41
4. Arsenal 19 35
5. Tottenham 16 29
6. West Ham 18 28
7. M. United 16 27
8. Wolverhampton 18 25
9. Brighton 17 23
10. Leicester City 17 22
11. Aston Villa 18 22
12. Crystal Palace 18 20
13. Brentford 17 20
14. Southampton 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 16 13
18. Burnley 15 11
19. Newcastle 18 10
20. Norwich City 18 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8