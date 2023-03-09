Marketler ile semt pazarlarına denetim

Samsun’da, Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ile Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri marketler ile semt pazarlarını denetledi.

Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Samsun Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri ile birlikte belirlenen program dâhilinde ortak denetimlerine devam etti. Ekipler, ortak denetimlerde ilçede faaliyet gösteren marketlerde, reyon ve kasa fiyatları ile haksız fiyat artışı kontrollerini gerçekleştirdi.

Reyon ve kasa fiyatlandırmaları, hijyen ve gramaj denetimleri yapan ekipler, ürünlerin son tüketim tarihine baktı. Ekipler, özellikle Ramazan ayı öncesinde paketli unlu mamuller, hazır gıdalar, süt ve süt ürünlerini inceledi.

Semt pazarlarında, pazar yeri düzenini sağlayan Canik Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, tezgahlarda satışa sunulan ürünlerin uygunluğunu ve hijyen kontrollerini büyük bir özveriyle sürdürdü.