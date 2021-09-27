Market zincirinin fiyat oyunu böyle ifşa edildi!

Son dönemde gıdada yaşanan fahiş fiyat artışları vatandaşın belini bükmeye başladı. Artan şikayetler sonrası Ticaret Bakanlığı harekete geçti. Konu hakkında bir açıklama da Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan geldi. Erdoğan, "Zincir marketlere yönelik gerekli operasyonlar yapılacak. 5 tane zincir market bütün ürünü toparlıyor, piyasalar alt üst oluyor." ifadelerini kullandı.

ERDOĞAN'IN AÇIKLAMALARI SONRASI DENETİMLER SIKLAŞTI

Erdoğan'ın açıklamaları sonrası zincir marketlere yönelik denetimler sıklaştırıldı. Türkiye'nin dört bir yanında marketlerin etiketleri incelemeye alındı. Hatta bazı marketlerin etiketleri düzelttiği ve çeşitli kampanyalar düzenlemeye başladığı görüldü.

VATANDAŞ ÇEKTİĞİ VİDEO İLE FİYAT OYUNUNU İFŞA ETTİ

Sosyal medyada paylaşılan bir video ise olayın boyutunu başka bir yere taşıdı. Bir vatandaşın çektiği video ile Türkiye'nin önde gelen zincir marketindeki fiyat oyunu ifşa oldu.

NORMAL FİYATTAN SATILMASINA RAĞMEN İNDİRİM SÜSÜ VERİLDİ

Görüntülerde normal fiyatı 22.95 lira olan hazır pizzada indirime gidilmiş süsü verildi. A4 kağıdının üstüne pizzanın 36.60 liradan 22.95'e indirildiği belirtilerek satışı teşvik edildi. Ancak vatandaşın çekmiş olduğu görüntüde, A4'ü kaldırdığında fiyatın zaten 22.95 olması pes dedirtti.