Market fişlerinizi mutlaka kontrol edin!

Market fiyatlarında yaşanan artış büyük tepkilere neden olurken Ticaret Bakanlığı ekipleri denetimlerini sıklaştırdı. Büyük bir market zincirinden alışveriş yapan vatandaşın yaşadıkları ise tepki çekti. Etikette 4,95 TL olan mandalinanın fiyatını, kasadan geçirirken 13,90 TL olarak görünce duruma tepki gösteren tüketici, kasiyerden ‘O fiyat etiketleri denetim içindi’ cevabını alınca şoke oldu.

Türkiye gazetesinin haberine göre; önemli uyarılarda bulunan tüketici dernekleri “Denetimleri önceden haber alan marketler, sıklıkla etiket değişimi yapıyor. Ekipler gelmeden önce düşük fiyat etiketlerini reyonlara yapıştırıyorlar. Denetimin ardından tekrar artırıyorlar. Bazen bazı ürünlerde indirimli etiketler unutuluyor. Ancak kasada artış yönünde değişim uygulanıyor. Vatandaş da o gördüğü fiyattan aldığını zannederek kasaya yöneliyor ve gerçek fiyatla karşılaşıyor.

Bu durumda kanunen rafta yazılı fiyat geçerli ancak gelinen noktada etiketler üzerindeki bu oyunlar, binlerce tüketiciyi mağdur ediyor. Çünkü genellikle kartla alışveriş yapılıyor ve bedel sorulmuyor. Böyle durumlarda pahalıdan alma riski var. Bu sebeple tüketiciler hem etiketlere hem kasaya hem de fişlerine dikkat etsinler. Varsa uygunsuzluk, şikâyette bulunsunlar” değerlendirmesinde bulunuyor.

YÜZDE 30’UN ÜZERİNDE ZAM VAR

Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, kurdaki düşüşe rağmen aralık ayında market fiyatlarında ciddi düşüş olmadığını belirti. Bayraktar, markette en fazla fiyat artışının yüzde 59 ile patlıcanda görüldüğüne işaret ederek salatalık, süt, yeşil mercimek, yoğurt, patates, kırmızı mercimek, maydanoz, yeşil fasulye, tereyağı, pirinç ve kaşar peynirinde de yüzde 30’ün üzerinde zam olduğunu açıkladı. Bayraktar, üreticide fiyatların gerilemeye başladığını, kurdaki düşüşün market fiyatlarına da yansımasını beklediklerini söyledi.

Türkiye Gazetesi