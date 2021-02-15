Markalı konut satışlarının %65’i bitmemiş konut stoklarından

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; ocak ayında, bir önceki aya göre %0.25, geçen yılın aynı dönemine göre %7.08 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %104.30 oranında nominal artış gerçekleşti.

1+1’de azalış, 2+1, 3+1 ve 4+1’de artış



Yeni Konut Fiyat Endeksi’nde, ocak ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.47 oranında nominal azalış, 2+1 konut tipinde %0.51, 3+1 konut tipinde %0.35 ve 4+1 konut tipinde %0.48 oranında nominal artış yaşandı.



Yabancıya satış oranı %7.05



Ocak ayında markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7.05’lik (son 6 aylık ortalama %7.57) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %53.66 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Ocak ayında peşinat kullanım oranı arttı: %51.22



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; ocak ayında peşinat kullanım oranının %51.22, banka kredisi kullanım oranının %22.59 ve senet kullanım oranının %26.19 olarak gerçekleştiği görüldü. Aralık ayında peşinat kullanımı %45.41, banka kredisi kullanımı %24.47, senet kullanımı %30.12 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %5.39

Ocak ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde adet bazında %5.39 oranında erime gözlendi. Aralık ayında stok erime hızı %5.54 oranında gerçekleşmişti.



Satışların %65.45’i bitmemiş konut stoklarından

Ocak ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %34.55’i bitmiş konut stoklarından, %65.45’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Aralık ayında ise markalı konut satışlarının %35.89’u bitmiş, %64.11’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.