Markalı konut satışlarında peşinat kullanım oranı arttı

Kamuoyunda ‘markalı projeler’ olarak adlandırılan, ağırlıklı olarak kurumsal gayrimenkul şirketlerinin ürettiği konutlar üzerinden geliştirilen ‘REIDIN-GYODER Yeni Konut Fiyat Endeksi’ sonuçlarına göre; şubat ayında, bir önceki aya göre %0.20, geçen yılın aynı dönemine göre %6.28 ve endeksin başlangıç dönemi olan 2010 yılı Ocak ayına göre ise %104.70 oranında nominal artış gerçekleşti.

Tüm konut tiplerinde artış



Yeni Konut Fiyat Endeksi'nde, şubat ayında bir önceki aya göre 1+1 konut tipinde %0.21, 2+1 konut tipinde %0.25, 3+1 konut tipinde %0.10 ve 4+1 konut tipinde %0.06 oranında nominal artış yaşandı.



Yabancıya satış oranı %7



Şubat ayında, markalı konut projeleri kapsamında gerçekleştirilen satışların %7’lik (son 6 aylık ortalama %7.53) kısmının yabancı yatırımcılara yapıldığı gözlendi. Bu satışlarda %48.94 oranında 2+1 özellikteki konutlar tercih edildi.

Şubat ayında peşinat kullanım oranı arttı: %57.50



Markalı projelerden konut satın alan müşterilerin peşinat, senet ve banka kredisi kullanım oranları incelendiğinde; şubat ayında peşinat kullanım oranı %57.50, banka kredisi kullanım oranı %17.02 ve senet kullanım oranı %25.48 olarak gerçekleşti. Ocak ayında peşinat kullanım oranı %51.22, banka kredisi kullanım oranı %22.59 ve senet kullanım oranı %26.19 olarak gerçekleşmişti.

Stok erime hızı: %4.02

Şubat ayında markalı konutlardaki stok erime hızı rakamları değerlendirildiğinde, adet bazında %4.02 oranında erime gözlendi. Ocak ayında stok erime hızı %5.39 oranında gerçekleşmişti.

Satışların %49.95’i bitmiş konut stoklarından

Şubat ayında satışı gerçekleştirilen markalı konutların %49.95’i bitmiş konut stoklarından, %50.05’i bitmemiş konut stoklarından oluştu. Ocak ayında ise markalı konut satışlarının %34.55’i bitmiş, %65.45’i bitmemiş konut stoklarından oluşmuştu.