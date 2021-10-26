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Marka ürünlerdeki yüksek fiyatlar vatandaşı küçük esnafa yöneltti

Marka ürünlerdeki aşırı yükselen fiyatları gören vatandaşlar, küçük esnafa ve cadde mağazalarına yöneldi.

Ekonomi 26.10.2021, 10:11
Marka ürünlerdeki yüksek fiyatlar vatandaşı küçük esnafa yöneltti

Marka ürünlerdeki aşırı yükselen fiyatları gören vatandaşlar, küçük esnafa ve cadde mağazalarına yöneldi.

Havaların soğumasıyla birlikte kışlık ürünlere talep arttı. Mağazalarda ve esnaf dükkanlarında yerini alan mont, kazak, bot gibi kışlık ürünlere yoğun talep oluşurken fiyatlardan dolayı alım miktarı azaldı. Birçok marka ürün satan mağazalarda aşırı yüksek fiyatları gören vatandaşlar ise çözümü esnafta ve cadde mağazalarında arıyor. Oluşan yoğunluk ise işletmecinin yüzünü güldürüyor.

Eskişehir’de uzun yıllardır cadde mağazası işleten Fırat Kerenciler, bu sene maliyetlerin yükseldiğini ve toptancılardan ucuza mal alamadıklarını söyledi. Kışlık ürünlerin fiyatları yüksek olduğu için insanların yoğun talep göstermesine karşı almadan gittiğini belirten Kerenciler, “Kışlık ürünlere talep yoğunlaştı. Fakat alan kişi sayısı az. Genel olarak insanlar bakıp araştırarak alışveriş yapıyor. Bu sene fiyatlar çok yükseldi. Üretimdeki ve toptancıdaki fiyatları etiketlere yansıtmak zorunda kalıyoruz. Fiyatlar vatandaşı zorlayacak noktaya geldi. Bizde çözümü kâr miktarımızı düşürmekte bulduk. Sürümden kazanmaya çalışıyoruz. Elimizden geldiği kadar yardımcı olmaya çalışıyoruz” dedi.

“Halkı esnafa yönlendirdi”

Marka ürünlerdeki aşırı yükselen fiyatlardan dolayı esnafta ve cadde mağazalarında satılan ürünlere yoğun talep olduğunu belirten Kerenciler şu ifadeleri kullandı:

“Marka ürünlerin aşırı yüksek fiyatları halkı esnafa yönlendirdi. Bizdeki ürünlerin fiyatı mağazalardan çok daha uygun oluyor. Vatandaşta bunun farkına vardığı için marka ürün satan mağazalardan uzaklaşmaya başladı. Aynı kalitedeki ürünü marka etiketiyle 2 veya 3 katı fiyatlara satıyorlar. Bu durumun farkına varan vatandaş küçük esnafa ve cadde mağazalarına yönelim gösterdi.”

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