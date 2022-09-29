MARKA Konferansı ‘iklim manifestosu’ ile başladı

MARKA 2022 Konferansı’nın ilk gününde genç iklim aktivistleri ‘yeşil aklama’ yapan markalara karşı hazırladıkları ‘İklim Manifestosu’nu katılımcılarla paylaştı. Aktivistler etkinliğe katılan markalara iklim değişikliğiyle mücadele konusunda taahhütlerde bulunmaları çağrısı yaptı.

Yürekli Konferansları tarafından 2000 yılından bu yana düzenlenen ve son 19 yıldır gerçekleştirilen MARKA Konferansı Tersane İstanbul’da başladı. Pandemi sonrası dönemde, iş yapış şekillerinin baştan sorgulanarak yeniden tasarlanması ihtiyacından yola çıkarak ‘remastered’ temasıyla baştan kurgulanan konferans bu yıl da katılımcılarına yepyeni bir deneyim sunuyor. 29-30 Eylül tarihleri arasında düzenlenecek etkinlik 2 bini aşkın iş insanı ve fikir liderini bir araya getirirken, dünyadan ve Türkiye’den 70’i aşkın sanatçı ve konuşmacıyı ağırlıyor.

“Türkiye dünyaya örnek olabilir”

Konferansta ‘Dünya değişti, biz değiştik’ başlıklı bir konuşma yapan Yürekli Yönetim Kurulu Başkanı Ayşegül Yürekli Şengör, “MARKA Platformu’nun destek verdiği ‘iklim manifestosu’ ile iş dünyasını çevre konusunda daha fazla harekete geçirmeyi amaçlıyoruz. Türkiye’deki iş dünyasının çevre ve sürdürülebilirlik konusunda bir ekosistem oluşturacağına inancının tam olduğunu vurgulayan Yürekli Şengör, “Sektörlerinde lider markalar ve iş liderleri bu anlayışı tam olarak içselleştirip gerçek anlamda dönüşüm yaşarsa Türkiye, bu alanda birçok ülkeye örnek olabilir” diye konuştu.

Halil Altındere’nin NFT’lerinden elde edilen 450 bin TL TEGV’e bağışlandı

Sanatçı Halil Altındere ile örnek bir sosyal sorumluluk projesine de imza attıklarını belirten Yürekli Sengör, “Çocuklarda çevre ve spor bilincini geliştirmek amacıyla ünlü atlet Ahmet Uysal’ın gerçekleştireceği ‘Dünya Maratonu Meydan Okuması’ koşusundan esinlenerek hazırlanan ve yazar Süreyya Evren tarafından kaleme alınan ‘Dünya İçin Koşan Adam’ adlı çocuk kitabı, konferans katılımcılarına ücretsiz olarak dağıttık. Kitapta yer alan görseller, artırılmış gerçeklik (AR) teknolojisi aracılığıyla cep telefonları üzerinden gerçek dünyaya da taşındı. Altındere’nin, kitap için hazırladığı 7 görselden oluşan videonun 5 NFT edisyonu da konferans öncesinde koleksiyonerlere tanıtım dosyasıyla sunuldu. Başlangıçta NFT’lerin etkinlikte satılmasını planladık, fakat koleksiyonerlerden gördüğümüz yoğun ilgi sebebiyle tüm edisyonların konferanstan önce satıldı. Satıştan elde edilen 450 bin TL’nin Türkiye Eğitim Gönüllüleri Vakfı’na (TEGV) bağışlandığını açıkladı” şeklinde konuştu.