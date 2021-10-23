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Marka haline gelen Sason çileğinde yılın son hasadına başlandı

Batman’ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Ekonomi 23.10.2021, 16:09
Marka haline gelen Sason çileğinde yılın son hasadına başlandı

Batman’ın Sason ilçesinde devlet tarafından çiftçilere sağlanan yüzde 80 hibe desteğiyle ekilen organik çilekte yılın son hasadına başlandı.

Bu yıl coğrafi işaret olarak tescillenen ilçede nisan ayı başlarında ilk hasadına başlanan Sason çileğinde ilkbahar ve yaz mevsimlerinde geçen bereketli hasatların ardından havaların soğumaya başlamasıyla yılın son hasadına başlandı.

Devletin verdiği hibe desteği sayesinde ilçede 10 yıl önce çilek ekmeye başladıklarını belirten çilek üreticilerinden Tahsin Özdemir, “Sason’da yılın son hasadı, sonbahar hasadı olarak dediğimiz çilekte son hasada başladık. Çilek üretimine 10 yıl önce devlet desteğiyle başladık. Sonbahar çileğinin tadı daha hoştur. Son aylarda çilekte azalma olduğu için fiyatlarında da artış oldu. Son mahsulümüzü Batman ve çevre illerine göndererek satış yapıyoruz” dedi.

“Bu projeler sayesinde kendi bahçelerimizde çalışıyoruz”

Tütüne alternatif olarak başlayan çilek üretiminin her geçen yıl artarak devam ettiğini kaydeden çilek üreticilerinden Mehmet Çaça da “2015’te tütüne alternatif olarak başladığımız çilek üretimine devam ediyoruz. İlk olarak 3 dönümle başladık. Şu anda bir dönümden bir buçuk ton ile iki ton arasında verim alıyoruz. Bu da bir aile için 12 bin lira gibi bir gelir oluşturuyor. Bu projeler çok güzeldir. Daha önceki yıllarda sürekli batı illerine giderek çalışmak zorunda kalıyorduk. Bu projeler sayesinde kimse batıya gitmek zorunda kalmıyor. Kendi köyünde, kendi bahçesinde çalışıyor” diye konuştu.

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