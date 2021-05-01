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Mark Zuckerberg, Hawaii'den "koruma" sözü verdiği bir arazi daha satın aldı

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg ve eşi Priscilla Chan, 53 milyon dolara (yaklaşık 440 milyon TL) 2 bin 427 dönümlük bir Hawaii gayrimenkulü daha satın aldı.

Ekonomi 01.05.2021, 21:25
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Mark Zuckerberg, Hawaii'den "koruma" sözü verdiği bir arazi daha satın aldı

Ünlü milyarder, Kauai'deki Larsen Plajı'nda bulunan 3 parsellik yalı boyundaki arsayı kâr amacı gütmeyen Waioli Corporation'dan hiç düşünmeden aldı.

Haberlere göre plaja ulaşan yol satışa dahil edilmedi ve halka açık kalacak.

"Lepeuli ahupua'a" olarak bilinen mülk, Waioli Corporation'a göre "değiştirilmemiş doğal yaşam alanlarındaki çeşitli resif, deniz, kuş, bitki örtüsü ve tarihi koleksiyonlara" ev sahipliği yapıyor.

Waioli Corporation Başkanı Sam Pratt, Pacific Business News'e verdiği demeçte, "Bu toprağın Mark'la Priscilla'nın güvenilir ellerinde olacağını ve onların bugün ve gelecekte Lepeuli'nin sorumluluk sahibi yöneticileri olarak hareket edeceğini biliyoruz" dedi.

Bu satın almayla birlikte Zuckerberg'in Hawaii'de sahip olduğu araziler 5 bin 259 dönüme çıktı.

Zuckerberg, 2015'te Kauai'de 2 bin 832 dönümlük bir arazi satın almış fakat mülk üzerinde küçük parsellere sahip bazı ailelerle sorunlar yaşamıştı.

Sözkonusu kişiler "Kamaaina aileleri" ya da topraklarını resmi tapu olmadan miras alan yerli Hawaii ailelerinin torunları olarak biliniyor.

Teknoloji kralı, aileleri topraklarını aleni müzayedede satmaya zorlayıp onları [mülklerden] atmak için bir dizi dava açarak riskli bir hamle yapmıştı.

Zuckerberg sonunda davaları düşürdü ve adanın gazetesinde özür dileyen bir köşe yazısı yazarak "hatasını" kabul etti.

Yeni mülkündeki arazi şu anda Paradise Ranch'e kiralanmış halde ve Facebook CEO'su kimseyi toprağından atmayı planlamadığını çabucak söyledi.

Zuckerberg ve Chan, Pacific Business News'e yaptıkları açıklamada, "Waioli, muhafaza ve kültürel korumayı teşvik eden önemli çalışmalar yapıyor ve biz de bu topraklara dair miraslarına karşı duyarlıyız" dedi.

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