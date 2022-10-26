‘Marina’ ile 976 turist Alanya’ya geldi

Alanya’da kruvaziyer turizmi sürüyor. İsrail’in Hayfa şehrinden yola çıkan Marshall bandıralı ’Marina’ adlı lüks kruvaziyer gemisi sabah saatlerinde Alanya Limanı’na demirledi. Lüks gemi Alanya’ya çoğunluğu ABD vatandaşı olmak üzere 976 turist getirdi. 778 mürettebat bulunan gemiden inen turistlerin bir kısmı kentin tarihi ve turistik alanlarını gezerken, bir kısmı da ilçe merkezinde vakit geçirdi. ’Marina’ adlı kruvaziyerin saat 19.00’da Rodos Adası’na gitmek üzere ilçeden ayrılacağı öğrenildi.