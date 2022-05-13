Mardin’de yılın ilk arpa hasadı başladı, çiftçiye altın hediye edildi

Mardin’in Kızıltepe Ovası’nda yılın ilk arpa hasadı yapılarak Hububat Ticaret Merkezinde satışa sunuldu.

Kızıltepe ilçesi Aktolga köyü çiftçi Mehmet Nur Badıllı’ya ait 55 dönüm tarlada biçilen 940 kilogram arpa Hububat Ticaret Merkezine getirildi. Hububat Ticaret Merkezi müzayede salonunda satışa sunulan Arpa Zahireci esnafı Ramazan Gür tarafından ilk ürün olması dolayısıyla sembolik bir fiyatla tonu 9 bin 100 liradan satın alınırken, ilk üretimi yapan çiftçi Mehmet Nur Badıllı’ya Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter tarafından 24 ayar altın hediye edildi.

Kızıltepe Zahireciler Derneği Başkanı Mehmet Şerif Öter, arpa olarak Mardin Ovası’nda kuru alanda ekimi gerçekleştiğinden, kuraklık nedeniyle son yıllarda ciddi kayıp yaşandığını ifade etti. Bölge ihtiyacı olan arpanın dışardan geldiğini aktaran Öter, “Kızıltepe Ovamız Mezopotamya’nın verimli toprakların merkezinde yer almaktadır. İlk hasat geldiği için çiftçimizde, esnafımızda bir heyecan yaşandı. Arpanın durumuna baktığımızda tane son derece zayıf ayrıca kuraklık nedeniyle çiftçinin ektiği tohum bile alamamış. Bu durumda kuru alanda üretim yapan çiftçilerimiz için 2022 yılı tıpkı 2021 yılı gibi ciddi verim kaybı yaşanacağı ortadadır. Bu vesileyle hükümet yetkililerimize çağrıda bulunuyorum susuz, kuru alanda üretim yapan ve ürünü telef olan çiftçilerimize gerekli yardımların yapılmasını bekliyoruz. Aksi halde çiftçi desteklenmezse bundan sonra kuru alandaki toprağa tohum atmaya cesaret edemez hale gelebilir" dedi.