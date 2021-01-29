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Mardin’de turizmciler, aşılardan umutlu

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, korona virüs aşısı toplumun büyük bir kısmına yapıldıktan sonra yıl içerisinde Mardin’de turist patlaması beklediklerini söyledi.

Ekonomi 29.01.2021, 10:25
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Mardin’de turizmciler, aşılardan umutlu

Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, korona virüs aşısı toplumun büyük bir kısmına yapıldıktan sonra yıl içerisinde Mardin’de turist patlaması beklediklerini söyledi.

Mardin’de pandemi süreciyle turizmin durma noktasına gelmesi, hem turizmi hem de esnafı olumsuz etkiledi. Aşılamanın başlamasıyla umutlar yeniden yükselirken Mardin Turizm ve Otelciler Derneği Başkanı Özgür Gürgör, aşının gelmesiyle bu yıl Mardin’de turizm açısından patlama beklediklerini kaydetti. 2020’nin acısını çıkarmayı hedeflediklerini kaydeden Gürgör, "Biliyorsunuz şu anda Mardin son yıllarda ciddi bir şekilde yükselen bir yıldız. Yapılan anketlerde her 10 kişiden 7’sinin Mardin’e gelmek istediği sonucu var. Yaklaşık bir yıla yakındır pandemi süreci devam ettiği için doğal olarak Mardin turizmi ciddi bir şekilde etkilendi. Sevindirici haber ülkemizde şu anda aşılmaların başladığıdır. İlk önce sağlık personelinin, 65 yaş, 90 yaş, yaşlı bakım evlerinde kalan ninelerimiz ve dedelerimiz onlar şu anda aşılanıyor" dedi.

"Aşının gelmesi bizi ciddi bir şekilde umutlandırdı"

Aşının gelmesinin kendilerini ciddi bir şekilde umutlandırdığını aktaran Gürgör, "2021 sezonunun çok iyi geçeceğini düşünüyoruz. Bu aşılama sistemi ile toplumun tümünün aşılanmasından sonra Mardin’e yerli ve yabancı turistlerin akın edeceğini düşünüyoruz. Çünkü hakikaten Mardin de bu potansiyeli kaldırabilecek sektörler ve oteller mevcut. Turist demiyoruz aslında misafirlerimizin rahatlıkla gidebilecekleri alternatif bir sürü eğlence sektörümüz açıldı. Şu anda pandemiden dolayı da kapalı oldukları için yeni açılacak olanlar var. Açılacak olan 5 yıldızlı otelimiz var şu an aktif hale gelmiş. İnşaatı tamamıyla bitmiş sezona hazırlığını bitirmiş otellerimiz var. Pandemi sürecinden dolayı işler ağırlaştı. Şu anda martın sonunda nisanda aktif hale gelebilecek 3-5 işletmemiz var. Midyat’ta ciddi atılımlar yapıldı. Nusaybin’de keza çok iyi atılımlar yapıldı. Biz 2021 yılında çok umutluyuz. İnşallah 2020’nin acısını 2021’de çıkartacağımızı düşünüyoruz. 2019’da 700 bine yakın bir konaklamamız vardı" diye konuştu.

"Hedef minimum 1 milyon konaklama"

Hedeflerinin minimum 1 milyon kişinin kentte konaklaması olduğunu dile getiren Gürgör, "Biz hedefimiz minimum 1 milyon konaklama. Mardin’de de çok güzel şeyler oluyor şu anda. Özel müzeler Mardin kültürünü, tarihini anlatan özel müzeler kurulmaya başlandı. Otellerimiz aktif hale gelmeye başladı. Aşı umuduyla 2021 yılında burada 1 milyon misafirimizi ağırlayacağımızı umut ve hedefliyoruz" şeklinde konuştu.

Tarihi revaklı çarşı esnaflarından Geylani Nuhoğlu ve Ahmet Özcan da aşıdan dolayı umutlu olduklarını turizmin yeniden canlanmasını istediklerini belirtti.

Esnaf Adnan Sağlam ise turizmin canlanmasıyla ekonominin de canlanacağını söyledi.
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