Mardin’de Sevgililer Günü hareketliliği

Mardin’de, 14 Şubat Sevgililer Gününün hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasına denk gelmesi nedeni ile çiçekçiler ve hediyelik eşya satışı gerçekleştiren dükkanlarda hareketlilik arttı.

Bu yıl 14 Şubat Sevgililer Günü sokağa çıkma kısıtlamalarının uygulandığı hafta sonuna denk geldi. Birbirlerine çiçek veya hediye göndermek isteyen çiftlerin siparişlerinin artmasıyla çiçekçilerde ve hediyelik eşya satan mağazalarda hareketlilik başladı. Sevgililer Günü öncesinde satışlardan memnun olduklarını kaydeden çiçekçi esnafı Mehmet Fazıl Özmen, "Pandemi nedeniyle satışlarımız tabi düştü. Herkes gibi biz de zarar gördük. Ama yapacak bir şey yok. Siparişler gelmeye başladı. Şu an sipariş almaya başladık. Artık bakalım nasıl olacak. Umutluyuz biraz, en çok kırmızı gül, papatya ve orkide tercih ediliyor" dedi.

Mağazasında hediyelik eşya satan Cengiz Şahin de Sevgililer Gününün kısıtlamalara denk geldiğini ve satışlarda bir hareketlenme olacağını düşündüklerini kaydetti.