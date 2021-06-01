Mardin’de kafe ve restoranlar müşterileri ağırlamaya başladı

Mardin’de korona virüs pandemisi nedeni ile uzun süredir kapalı olan kafe ve restoranlar, yeni normalleşme sürecinin başlaması ile birlikte müşterilerini ağırlamaya başladı.

Dün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleşen kabine toplantısının ardından kafe ve restoranların pazar günleri hariç 07.00-21.00 saatleri arasında müşteri kabul edebilecekleri açıklandı. Hazırlıklarını bu yönde tamamlamış olan kafe ve restoranlar bugün ilk müşterilerini ağırlamaya başladı. 25 yıldır restoran işletmecisi olan Abdülbasıt Özkalan, bir süredir gelen yasaklarla paket servislerine devam ettiklerini söyledi. Özkalan, "Dün Cumhurbaşkanımızın açıklamasıyla bugün itibariyle müşteri kabul etmeye başladık. Personel sayımız artıyor. Kısıtlama sürecinde personelin hepsi çalışmıyordu. Yüzde 50’si geliyordu. Şimdi artık yüzde 100 çalışıyoruz. Yeni personel alma ihtiyacı olacak. Çünkü işler büyüyecek" dedi.

Dışarıda yemek yemeyi özlediklerini belirten vatandaşlardan Yahya Altun ise "Pandemi süreci özellikle çocuklar üzerinde çok olumsuz etkiye neden oldu. Yasakların bitmesiyle çocuğu yemeğe getirdim. İnşallah bunların devamı gelir. Daha özgür bir hayata ve daha güzel günlere beraber gideriz" diye konuştu.

Hizmetlerinin başladığı için sevincini ifade eden kafe işletmecisi Cemil Irkılata da "Yaklaşık 6 yıldır kafe işletmeciliği yapıyorum. Hizmetlerimiz başladı. Evet, bizim için zor bir süreçti. Bu süreci atlatıp bu günlere gelmek bizi çok mutlu etti. Umarım böyle devam edip kısıtlamaların tamamen kalkmasını sağlayacağız hep beraber bizler ve vatandaşlarımız. Daha iyi iş imkanı sağlayacağız arkadaşlarımıza ve daha iyi yerlere geleceğiz. Ülke olarak da bu ekonomik zorlukları atlatacağız diye düşünüyoruz" şeklinde konuştu.