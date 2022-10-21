Mardin’de kadınlar İtalyan ve Fransız mutfağını öğrenerek iş hayatına hazırlanıyor

Mardin Artuklu Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü kursiyerleri, yöresel yemeklerin yanı sıra İtalya ve Fransız mutfağı başta olmak üzere dünya mutfağının önde gelen yemeklerini öğrenerek iş hayatına hazırlanıyor.

Artuklu Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümünde çoğu kadın olmak üzere 20 kursiyer, 6 ay önce başladıkları kursta Mardin mutfağından "irok", "kibbe" ve "sembusekin" yanı sıra İtalyan mutfağından "lazanya", İngiliz mutfağından "wrap", Fransız mutfağından "şato", Lübnan mutfağından "taş kadayıf", "Alman pastası", Meksika’dan "fajitas" ve Çin mutfağından "kızarmış dondurma" gibi dünya mutfağını uygulamalı öğreniyor. Kursiyerler, 6 aylık eğitim süreçlerinin ardından fettuccine alfredo, lazanya ve cheese kek yaparak jüriden tam not alıp sertifikalarını almaya hak kazandı.

Aşçılık Bölümü Usta Öğreticisi Deniz Elbir, kurslarından mezun olan öğrencilerin kendi iş yerlerini açmanın yanı sıra yurtdışına da çıkabildiklerini söyledi. Elbir, “Bu aşçılık kursumuzda Türk mutfağı, dünya mutfağı, yerel mutfak olmak üzere hepsini çalışmak durumundayız. Bugün mutfağımızda sınavımız var. Bugün fettuccine alfredo, lazanya ve cheese kek ile devam edecekler. Daha önce çalışmış arkadaşlarımız var. Bunlardan hem yurt dışına giden hem de iş yerini açan arkadaşlarımız oldu” dedi.

Kurslara katılan usta öğretici olma başarısı gösteren Halime Boğa, Artuklu Halk Eğitim Merkezi Aşçılık Bölümü’nden mezun olduğunu söyledi. Şu anda öğretmen olarak çalıştığını aktaran Boğa, "Burası profesyonel bir şekilde bize gelişim sağlıyor. Biz kadınlara çok güzel katkıları oluyor. Herkesin buraya gelip bu atmosferi görmesini istiyorum" değerlendirmesinde bulundu.

Yurt dışında aşçılık ile ilgili çalışma hayali olduğunu ifade eden Ebru Bulut ise, “Buraya 6 ay önce başladım ve bu belgeyle yurtdışına çıkarım diye düşündüm. Ama baktım buradaki atmosfer aşırı güzel. Herkesin burayı tatmasını isterim. Normal günlük hayatta olsun her şeyi kattı bana. Ve çok güzel bir atmosfer var. Bugün lazanya böreği yaptık, fettuccine alfredo, makarna yaptık” şeklinde konuştu.