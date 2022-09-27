Mardin’de kadınlar el emeklerini dijitalde satarak evlerine katkı sunuyor

Mardin’de kadınlar ürettikleri el emeği göz nuru ürünlerini Çok Amaçlı Toplum Merkezi (ÇATOM) tarafından sunulan ’Dijitalde Hayat Kolay’ adlı proje ile inceliklerini öğrenip dijital ortamda satarak aile geçimine katkıda bulunuyor.

Uzun yıllardan beri Mardin’de faaliyet veren Gül-Medrese ÇATOM, Mardinli kadınları bir yandan ekonomik hayata hazırlıyor bir yandan bilinçli bireyler haline getiriyor, bir yandan da para kazandırarak aile bütçelerine katkıda bulunmaları sağlamak amacıyla dijital medya eğitimi verip dijitalde pazarlama ve satış tekniklerini öğretiyor. Gül-Medrese ÇATOM Sorumlusu Dilek Sınavu, Çok Amaçlı Toplum Merkezinde yüzlerce kadınla birlikte çalıştıklarını ifade ederek temel amaçlarının, kadının ekonomik hayata katılımın gerçekleşmesi olduğunu söyledi. Dijital ortamda satış yaparak aile ekonomisine katkı sağladıkların çok sayıda kadının bulunduğunu dile getirerek verilen eğitimlere değinen Sınavu, “Bugün bir tanesi gerçekleşmiş oldu. Bugün pazarlama ve dijital okuryazarlık konusunda bir eğitim programı gerçekleştirdik. Buradaki temel amaç, kadının ekonomik hayata katılımın gerçekleşmesi, ama bunu yaparken de bizim gelir getirici faaliyetler amacımız çerçevesinde üretim yapan kadınlara daha profesyonel daha donanımlı ekonomik hayata katılımını desteklemek ve bilinç düzeyini yükseltmeyi hedefleyen bir çalışma” dedi.

Üreten kadınların ürünlerinin satışını kolaylaştırıyor

Yürütülen proje ile ÇATOM’larda eğitim veren Gülay Ateş ise, “Eğitimimiz “Dijitalde Hayat Kolay” adı altında bir eğitim ve bir proje olarak gerçekleştiriliyor. Kadınlara yönelik ve kadınların kendi işletmelerini açabilmelerine yönelik. Eğitimlerde işletmesini açmış ya da açmak isteyen kadınlara destek oluyoruz. Onlara şu şekilde destek oluyoruz; proje çerçevesinde öncelikle onlara bilgilendirme eğitimleri veriyoruz. Bu eğitimlerden sonra onlara çeşitli mentollükler vesaire sağlıyoruz. Bu eğitimin içeriğinde pazarlama, e-ticaret, dijital pazarlama gibi eğitimler mevcut. Kadınlar işletmelerini açtıktan sonra dijital platformlarda nasıl satış yapabilirler, gerekli vergi yükümlülükleri neler ya da açtıkları sosyal medya hesaplarını nasıl büyütürler nasıl daha çok insana ulaşabilirler, bununla ilgili eğitimler mevcut, diyebiliriz” diye konuştu.

Kadınlar dijital ortamın tüm inceliklerini öğreniyor

ÇATOM’da eğitim alan ev hanımı Sevil Erürken, “Çok şey öğreniyoruz. Mesela bir iş yeri açarsak yemek ve bunun dışındaki her şey konusunda ne yapmamız gerektiğiyle ilgili bize eğitimler veriliyor. Nasıl satacağımızı, nereye pazarlayacağımızı öğrendik. Nasıl güvenli olup olmadığını, hangi sitelere girip girmeyeceğimizi burada öğrendik” dedi.

“Girişimci için çok faydalı”

ÇATOM’da eğitim alan kadınlardan biri olan usta eğitici Hayriye İnekçi, ise “Girişimci için çok faydalı bir şey. Nasıl yapılacak, nasıl olacak internetten olsun, belirli yerlerden nasıl görülecek, gidilecek, hepsini öğrenmemiz çok güzel oluyor” şeklinde konuştu.