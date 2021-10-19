Mardin’de drone ile zirai ilaçlama yaparak ürün kaybının önüne geçiliyor

Mardin’in Kızıltepe ilçesinde çiftçiler drone ile tarlalarını ilaçlamaya başladı. Bu sayede çiftçiler hem zamandan, hem ilaçtan tasarruf sağlıyor. Ayrıca çiftçiler, drone sayesinde traktörün ilaçlama yaparken ürüne verdiği zarardan da kurtulmuş oluyor.

Gün geçtikçe çiftçiler teknolojik ürünlerle işlerini yapmaya başladı. Bunlardan bir tanesi de dron oldu. Kızıltepe’de çiftçiler ekinlerini drone ile ilaçlamaya başladı. Drone sayesinde çiftçi ilaçtan ve zamandan tasarruf sağlıyor. Ayrıca traktörün ekine verdiği zarar da ortadan kalkmış oluyor. Türkiye genelinde drone ile ilaçlamanın yaygınlaşmaya başladığını vurgulayan Mekatronik Mühendisi Çağlayan Erguvan, "Şu an bünyemizde 10-20 ve 30 litre cihazlar mevcut. 10 litre cihazımız İHA-1, 20 ve 30 litre cihazlarımız İHA-2 statüsünde. Bu cihazlar özellikle İç Anadolu’da mısırda, Çukurova’da pamukta, Güneydoğu Anadolu bölgesinde mısırda ve Edirne bölgesinde çeltikte çok aktif kullanılıyor. Zirai ilaçtan, zamandan tasarruf sağlanmaktadır. Bunun dışında traktörle girilip tarlaya verilen zayiatın önüne geçilmektedir. Şu anda mısırda traktörle ilaçlama yapılsaydı, ekine minimum yüzde 5-10 zarar verilecekti. Daha fazla su ve daha fazla ilaç kullanılacaktı" dedi.

Mardin’de drone ile ilaçlamayı başlatan Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç ise "Şu an mısırın boyu iki metredir, hatta 3 metreyi bulan mısırlar da var. Bu mısır tarlasının içine girip zayiat vereceğimiz konusuna bakmak gerekirse yüzde 5, yüzde 6’lık zarar olur. Ama dronla ilaçlamada sıfır zarar, sıfır zayiat olur. Ayrıca ilaç ve zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz" diye konuştu.

Bölge çiftçisinin önümüzdeki günlerde drone ile ilaçlamaya daha çok yöneleceği belirtiliyor.