Mardin’de devlet eliyle yükselen tekstil atölyeleri bitme aşamasında

Mardin’de en az bin 400 kişiye iş imkanı sağlayacak 5 tekstil atölyesi bitme aşamasına geldi.

Gençlerin istihdamına yönelik etkin politikalar geliştirilmesi ve uygulanması amacıyla Mardin’de yürütülen tekstil atölyeleri projesinde Mardin 2. Organize Sanayi Bölgesi’ndeki 4 tanesi 3 bin metrekare, biri 10 bin metrekare olmak üzere 5 tekstil atölyesinin inşaatı bitme aşamasına geldi. Bin 400 kişinin istihdam edilmesi hedeflenen atölyelerde incelemelerde bulunan Mardin Valisi Mahmut Demirtaş, Mardin’in tekstil ve hazır giyim sektörünün kalbinin attığı duraklardan biri olacağını belirtti. Şehrin tekstil ve hazır giyim sektöründeki üretim ve istihdamdaki payını daha da arttıracak atölyelerin bitme aşamasına geldiğini dile getiren Vali Demirtaş, şunları söyledi:

“Devletimizin sağladığı destekler ve teşvik uygulamaları sayesinde Mardin yatırımcılar için cazibeli bir şehir konumunda bulunuyor. Mardin’imiz ülkemize un, bulgur ve makarna ihracatıyla katkı sunan bir şehir olarak ön plana çıkıyor. Şehrimize kazandıracağımız tekstil atölyeleriyle birlikte artık tekstil ve hazır giyim sektörüyle de önemli bir konuma gelecektir. 2. Organize Sanayi Bölgemizde istihdama katkı sağlayacak 4 tekstil atölyesinde inşaat çalışmaları tamamlanırken, 10 bin metrekarelik atölyede de sona doğru gelindi. Gençlerimize istihdam kapısı olacak atölyelerde üretimin en kısa sürede başlaması için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Kadim şehrimize hayırlı olsun.”