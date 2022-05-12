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Mardin’de Bal üreticilerine 2 milyon 153 bin liralık destek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi.

Ekonomi 12.05.2022, 23:28
Mardin’de Bal üreticilerine 2 milyon 153 bin liralık destek

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, bir dizi program ve temaslarda bulunmak üzere Mardin’e geldi.

Programı çerçevesinde ilk olarak Mardin Valiliğini ziyaret eden Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyet, Valiliğe gelişinde Vali Mahmut Demirtaş tarafından karşılandı. Valilik Şeref defterini imzalayan Bakan Yardımcısı Gizligider, daha sonra Valilik makamına geçerek Demirtaş ile kente yürütülen tarım ve hayvancılık faaliyetleri hakkında bir süre görüştü.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Vali Demirtaş, Bakan Yardımcısı Gizligider ve beraberindeki heyete nezaketlerinden dolayı teşekkür etti.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Valilik ziyaretinin ardından “Dargeçit’te Kadınlar Baş Üretiyor Projesi” kapsamında arıcılık malzemesi dağıtım törenine katılmak üzere Dargeçit ilçesine geçti.

Bal üreticilerine 2 milyon 153 bin liralık destek

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider ve beraberindeki Vali Mahmut Demirtaş’ın katılımıyla Dargeçit ilçesinde, "Dargeçit’te Kadınlar Bal Üretiyor Projesi" çerçevesinde bal üreticilerine kovan, bal sağım makinesi ile arıcılık alet ve ekipman dağıtım töreni gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi ile İl Tarım ve Orman Müdürlüğü iş birliğiyle kentte bal üretiminin artırılması amacıyla 1500 kovan, 50 bal sağım makinesi ile arıcılık alet ve ekipman dağıtım töreni ilçedeki bir düğün salonunda düzenlendi.

Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, törende yaptığı konuşmasında ilçenin olumsuz konularla anılmasının artık geride kaldığını, en kırsal kesiminde bile kadınların üretim yaptığını söyledi.

Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş’ın başkanlığında yerel yöneticilerin önemli çalışmalara imza attıklarını görmenin mutluluğunu yaşadıklarını kaydeden Gizligider, bu çalışmalarla Mardin’in Güneydoğu’nun parlayan yıldızı olmaya devam edeceğini belirtti.

“Türkiye artık geçmişin Türkiye’si değil”

Kalkınma meselesinin önce kadınlarla başladığını ifade Bakan Yardımcısı Gizligider, kadınların üretim kadınların üretim yapmasını önemsediklerini kaydederek şunları söyledi:

“Artık Mardin’in merkezinde de kırsalında da gündemimiz farklı bizim. Bin yıl önce bu topraklardaki hakimiyetimiz de o hilali pırıl pırıl parlattığımız günlere dönüşümüzün müjdesini veriyoruz. Sizlerden istirhamımız lütfen bu misyon ve vizyona yani 2023, 2053 ve 2071 diyen bu vizyona sahip çıkın. Bizim Mardin Dargeçit’ten vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Tüm Türkiye’ye vereceğimiz mesaj çok anlamlı. Türkiye artık geçmişin Türkiye’si değil. Artık o deli gömleğini bu millet yırtıyor. Ve bu deli gömleğini yırtmanın bedelini ödüyoruz. Bu deli gömleğini artık Türkiye yıktı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi ’bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız.”

Çocuklarının dağa kaçırılmasından HDP’yi sorumlu tutan Diyarbakır annelerinin 2 yılı aşkın nöbet tuttuğunu, dünyanın en güçlüsü olan annelerin evlatlarını söke söke aldığını anımsatan Gizligider, dünyanın en güçlüsü anneler olduğunu belirterek vatanına milletine sahip çıkan kadınların emrinde olduklarını söyledi.

17 Projeye 27 Milyonluk liralık destek

Törende konuşan Vali ve Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Mahmut Demirtaş ise tarım ve hayvancılık sektörünün, kalkınma için gerekli ekonomik girdilerin elde edilmesi bakımından önem taşıyan sektörlerin başında geldiğini, istihdam hacminin genişletilmesinde, iş gücünün dengeli kullanımında ve sosyo-ekonomik standartların geliştirilmesinde büyük rol oynadığını belirtti.

Dağıtılan 1500 kovanın faaliyete girmesiyle yılsonunda 2 binin üzerinde arı kovanının olacağını ve kadınların burada en güzel balı üreteceğine inandığını aktaran Demirtaş, şunları söyledi:

"Valilik ve Büyükşehir Belediyesi olarak son 2 yıldan beri çok ciddi anlamda tarımsal kalkınmayı gerçekleştirmek için ciddi projelere imza attık. Bugün bu projemizin toplam maliyeti 2 milyon 153 bin lira. Bugüne kadar biz yaklaşık 17 ayrı tarım projesini hayata geçirdik. Bunun bize maliyeti yaklaşık 27 milyon lira. İlk defa Mardin’de Büyükşehir Belediyesi tarım alanında bu kadar büyük bir kaynağı çiftçilerimizin hizmetine sunuyor. Bunları Cumhurbaşkanımızın sayesinde gerçekleştiriyoruz. Gece gündüz demiyoruz arkadaşlarımızla, kaymakamlarımızla, belediye başkanlarımızla birlikte daha güzel hizmet edebilmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Helali hoş olsun, projelerimiz devam edecek."

Dargeçit’te üretilen balın pazar sorununun olmadığını, belediyenin satış ofislerinde de satılabileceğini kaydeden Demirtaş, "Hiç merak etmeyin, bir gram dahi balınız elde kalmayacak. Yeter ki siz üretin, biz bunu satmaya hazırız." dedi.

Açılış konuşmalarının ardından Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Vali Demirtaş ve protokol tarafından bal üreticileri kadınlara ekipmanlar dağıtıldı.

Törene; Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Vali Mahmut Demirtaş, Kaymakam Ömer Özbay, Belediye Başkanı Mehmet Cüneyt Aksoy, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Murat Süzen, ilgili kamu kurum müdürleri, STK ve siyasi parti temsilcileri, bal üreticileri ile vatandaşlar katıldı.

Bakan Yardımcısı Ebubekir Gizligider, Dargeçit programının ardından Mardin Valiliği, Büyükşehir Belediyesi ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü işbirliğinde Kızıltepe - Mardin Karayolu üzeri Kocalar Mahallesi Mevkiinde bulunan 128 dekar alan üzerine kurulan fidan üretim alanı ve serasında incelemelerde bulunduktan sonra Mardin’den ayrıldı.

(RK-E)

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