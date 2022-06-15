Mardin Ovası’nda 20 bin dönüm arazi dron ile ilaçlandı: 2 milyon 800 bin liralık tasarruf

Mardin Ovası’nda bu sene buğday sezonunda 20 bin dönüm arazide dron ile zirai ilaçlama yapıldı. Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, 20 bin dönüm arazide 2 milyon 800 bin liralık tasarruf sağlandığını söyledi.

Hayatın birçok alanında kullanılmaya başlanan dron teknolojisi tarım alanlarında da yaygınlaşıyor. Bir dron 10 dakikada 20 dönüm araziyi ilaçlayabiliyor. Bu hem zamandan hem ilaçtan tasarruf anlamına geliyor. Mardin Ovası’nda da 20 bin dönüm buğday tarlasının zirai ilaçlamasında bu sezon dron kullanıldı.

"400 ton su yerine 20 ton su kullanıldı"

Ziraat Mühendisi Mustafa Kılınç, dron ile ilaçlamada ürün zayiatının önüne de geçildiğine dikkat çekti. Kılınç, "Bölgemizde eğer zirai ilaçlamayı holder ile yapsaydı çiftçi 20 bin dönüm arazinin dönüm başına 20 litre kullandığımızı varsayarsak 400 ton su kullanırdık. Biz dron ile zirai ilaçlama yaptığımızda ne kadar kullandık? 20 bin dönüm arazide 20 ton su ile zirai ilaçlamamızı yaptırdık" dedi.

400 ton ürün zayiatı önlendiğini vurgulayan Kılınç, "20 bin dönüm arazinin tamamında traktör girmiş olsaydı yüzde 4’lük bir zayiata sebebiyet verirdi. Bu zayiat 800 dönüm arazi olurdu. 800 dönüm arazi genel ortalamaya baktığımızda dönüm başına 500 kilogram 400 ton ediyordu. Şu an buğday fiyatını düşündüğümüz 7 bin liraya gidiyor. 400 ton 2 milyon 800 bin lira ederdi. Çiftçiyi bu yükten kurtardık. İlaç tasarrufunu bölgeye sağladık" diye konuştu.